ФОТО ⟩ Пожар в электрощите: жильцов дома эвакуировали, один человек в больнице

Утром второго дня Рождества в одном из многоквартирных домов на улице Кеск в поселке Виру-Яагупи в Ляэне-Вирумаа загорелись провода в электрощите. Жильцов пришлось временно эвакуировать, а один человек был доставлен в больницу для обследования.
По словам представителя Спасательного департамента, спасатели прибыли на место до того, как пожар в электрощите перекинулся на жилой дом, но из-за дыма и гари жильцов пришлось эвакуировать. «На место происшествия прибыла машина скорой помощи, и один человек был доставлен в больницу для медицинского обследования», - сказал он и добавил, что больше всего пострадала лестничная клетка жилого дома, а в квартиры проник угарный газ.
«Социальный работник волости помог жителям справиться с ситуацией. Электрики также быстро прибыли на место происшествия. Однако ситуация все равно была достаточно опасной, поскольку это деревянный многоквартирный дом. Сейчас, по моим данным, люди должны вернуться в свои квартиры», - рассказал представитель Спасательного департамента.