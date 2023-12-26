ФОТО ⟩ Пожар в электрощите: жильцов дома эвакуировали, один человек в больнице

По словам представителя Спасательного департамента, спасатели прибыли на место до того, как пожар в электрощите перекинулся на жилой дом, но из-за дыма и гари жильцов пришлось эвакуировать. «На место происшествия прибыла машина скорой помощи, и один человек был доставлен в больницу для медицинского обследования», - сказал он и добавил, что больше всего пострадала лестничная клетка жилого дома, а в квартиры проник угарный газ.