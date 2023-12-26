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США нанесли удары по объектам шиитских боевиков в Ираке

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Министр обороны США Ллойд Остин.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: SAUL LOEB/AFP

Американские военные по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по трем объектам в Ираке, которые используются группировкой «Катаиб Хезболла» и связанными с ней военизированными формированиями.

Боевики группировки «Катаиб Хезболла», которую поддерживает Иран, ранее взяли на себя ответственность за нападения на американскую авиабазу Эрбиль в Ираке, напоминает CNN.

В результате нападения на авиабазу пострадали трое военнослужащих США, один из них сейчас находится в критическом состоянии.

В заявлении Центрального командования США говорится, что в результате последних авиаударов, «вероятно, погибло несколько боевиков «Катаиб Хезболла».

Министр обороны США Ллойд Остин назвал авиаудары по объектам группировки в Ираке «необходимыми и соразмерными».

«Эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном военизированных формирований», – добавил Остин.

Cогласно вебсайту директора Национальной разведки США (DNI), «Катаиб Хезболла» — это шиитская боевая группировка, которая «представляет серьезную угрозу» для личного состава американских подразделений, размещенных в Ираке и Сирии.

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