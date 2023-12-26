Убийство во Франции ⟩ Найдены тела матери и четверых детей

Во Франции в городе Мо к северо-востоку от Парижа найдены тела матери и ее четверых детей. Полиция предполагает убийство и объявила отца детей в розыск.
По словам представителей прокуратуры, убиты женщина и четверо ее детей в возрасте от девяти месяцев до десяти лет, передает BBC News.
Их тела были найдены поздно вечером в понедельник в городе Мо (Meaux), в 40 километрах к северо-востоку от французской столицы.
Полиция разыскивает 33-летнего отца детей, который «находится в бегах».
Родственники забили тревогу, после того как несколько раз безуспешно пытались связаться с семьей.
Расследование поручено парижской полиции. По данным правоохранительных органов, в квартире не было обнаружено никаких признаков взлома.
За последние несколько месяцев это уже не первое убийство детей в столичном регионе Иль-де Франс.
Так, в конце ноября 2023 года 41-летний мужчина сдался полиции, признавшись в убийстве трех своих дочерей четырех, десяти и 11 лет.
Полиция обнаружила их мертвыми в доме в городе Альфорвиль, в трех километрах к юго-востоку от Парижа.
В октябре полицейский убил трех своих дочерей, а затем покончил с собой в своем доме в Вемаре в Валь-д'Уаз (примерно 30 км к северо-востоку от Парижа).