Секретное оружие

В российском военном командовании до сих пор царит неразбериха по поводу оружия, с помощью которого украинские ВВС за последние дни уничтожили шесть российских штурмовиков в зоне, ранее безопасной для их маневрирования. По сути, такое же замешательство должны вызывать два штурмовика, сбитые несколько месяцев назад в районе Змеиного острова. Это не инцидент в узком районе, цели были поражены по всему южному фронту и над Черным морем.

Первоначальная версия российских СМИ заключалась в том, что это была система Patriot, которая, к тому же, якобы уже была уничтожена. Затем версия российских СМИ изменилась в пользу F-16, которые уже также якобы успели уничтожить. Российское руководство, безусловно, находит ситуацию тревожной, поэтому оно быстро создает ложные отчеты об успехах российской армии.

Потеря большого количества самолетов широко освещается в российских социальных сетях. Украина, со своей стороны, поддерживает различные домыслы в социальных сетях. Как бы то ни было, сейчас складывается впечатление, что украинской армии удалось создать новый потенциал, истинные масштабы которого остаются загадкой для российского командования.