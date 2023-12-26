Сегодня ночью Украина провела атаку на порт крымского города Феодосия. Десантный корабль «Новочеркасск» был взорван, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс о последних военных событиях.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Уничтожен российский десантный корабль. Загадочное оружие сбивает самолеты РФ
Правительство Украины внесло в парламент законопроект о реорганизации мобилизации. Кроме того, предлагается мобилизовать 500 000 новых граждан для службы в армии. Мобилизационный возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Дебаты по этому закону будут более жаркими, чем по предыдущим законопроектам, связанным с войной.
Общественные организации также наверняка будут играть более активную роль. Отдельной эмоциональной темой станет вопрос о привлечении живущих за рубежом украинских граждан к службе в вооруженных силах. Это решение может свидетельствовать о том, что руководство Украины ожидает новой российской мобилизации в будущем. Поскольку это не представляется возможным до президентских выборов в России в марте 2024 года, Украина получит небольшое преимущество, сделав свой шаг раньше. Можно предположить, что некоторые солдаты-срочники также хотели бы быть демобилизованными.
Атака беспилотниками
Сегодня ночью Украина совершила атаку на порт крымского города Феодосия. Очередной удар был нанесен по десантному кораблю «Новочеркасск» класса «Ропуха». Видео взрыва получило широкое распространение. По первоначальной информации, корабль был загружен оружием и боеприпасами. По одной из версий, на корабле находились новые беспилотники из Ирана. Одним из районов, откуда иранские беспилотники наносят удары по Украине, является Крым.
В прошлом Россия использовала такие корабли для транспортировки боеприпасов и военной техники своим войскам. ВВС Украины сообщили, что корабль был уничтожен ракетой, выпущенной с самолета. Это несколько неожиданно, поскольку украинские ВВС до сих пор не могли поражать столь далекие цели из известных средств, иначе им пришлось бы действовать в глубине зоны ПВО российской армии.
Вчера украинское ПВО уничтожило 13 иранских беспилотников над южными областями Украины. Всего российская армия выпустила 19 беспилотников. Один из беспилотников поразил объект инфраструктуры в Одессе, другой - промышленное предприятие в Николаевской области, но не причинил значительного ущерба. О судьбе остальных четырех беспилотников информации нет.
Активизировались атаки российской армии
Активность атак российской армии в районе Северодонецка снизилась в направлении Купянска. Интенсивность атак в направлении Лимана возросла до очень высокого уровня. В течение нескольких месяцев российские войска также пытались атаковать украинские позиции южнее, в районе села Белогоровка. На данный момент нет точной информации об успехах российских войск.
Количество атак российских войск в Бахмутском районе остается скромным.
В Донецкой области российская армия продолжает наращивать наступательную активность в районе Авдеевки, но сообщений о каких-либо успехах нет. Вокруг Маринки активность российской армии ниже, при этом к югу от Маринки также предпринимаются попытки штурма. Сообщение министра обороны России Сергея Шойгу Владимиру Путину, что Маринка захвачена, на самом деле не соответствует действительности. Российская армия контролирует большую часть оставшихся руин на окраинах Маринки, но ей не удалось занять всю территорию города и прорвать украинскую оборону. Это уже как минимум третье официальное заявление Министерства обороны России о том, что Маринка захвачена.
На южном фронте российские войска провели несколько атак в районе Токмака, но безуспешно. На восточном берегу Днепра было совершено несколько атак на украинский плацдарм, но безрезультатно.
Секретное оружие
В российском военном командовании до сих пор царит неразбериха по поводу оружия, с помощью которого украинские ВВС за последние дни уничтожили шесть российских штурмовиков в зоне, ранее безопасной для их маневрирования. По сути, такое же замешательство должны вызывать два штурмовика, сбитые несколько месяцев назад в районе Змеиного острова. Это не инцидент в узком районе, цели были поражены по всему южному фронту и над Черным морем.
Первоначальная версия российских СМИ заключалась в том, что это была система Patriot, которая, к тому же, якобы уже была уничтожена. Затем версия российских СМИ изменилась в пользу F-16, которые уже также якобы успели уничтожить. Российское руководство, безусловно, находит ситуацию тревожной, поэтому оно быстро создает ложные отчеты об успехах российской армии.
Потеря большого количества самолетов широко освещается в российских социальных сетях. Украина, со своей стороны, поддерживает различные домыслы в социальных сетях. Как бы то ни было, сейчас складывается впечатление, что украинской армии удалось создать новый потенциал, истинные масштабы которого остаются загадкой для российского командования.
Россия не может позволить себе больше терять самолеты, поскольку слишком много их уже потеряно в ходе войны, а российское стратегическое сдерживание требует постоянного патрулирования самолетами с обычной интенсивностью. Если российская армия в течение некоторого времени не сможет задействовать армейскую авиацию и будет вынуждена перепланировать свои военные операции, ее способность к проведению атак значительно пострадает.
Палестина
В СМИ продолжаются спекуляции на тему перемирия в войне в Газе. Неудивительно, что план, разработанный при посредничестве Египта, не устраивает ХАМАС. Поскольку никто, кроме Ирана, не видит будущего у ХАМАС, похоже, что у Израиля есть широкие возможности для продолжения атак. Пока неясно, попытается ли Турция вступить в эту игру и каким образом.
США объявили об атаке на позиции «Хезболлы» в Ираке в ответ на нападение на американскую авиабазу на севере Ирака сегодня ночью. Это была атака беспилотника, в результате которой были ранены несколько американских солдат. Благодаря своим атакам на Израиль «Хезболла» сейчас находится в таком положении, что атаки на нее могут осуществляться ежедневно без риска серьезной эскалации.
В Сирии Израиль нанес авиаудары по высокопоставленному офицеру Корпуса стражей иранской революции, который координировал нападения на Израиль со стороны различных группировок в регионе.
В секторе Газа и на северной границе Израиля не произошло никаких серьезных изменений в военной активности. Атаки «Хезболлы» из Ливана в последние дни были малоинтенсивными. Если тенденция сохранится, можно будет сделать вывод, что израильские атаки на позиции «Хезболлы» начинают приносить результат.