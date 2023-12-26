Зарубежные инвесторы заморозили участие в российском газовом проекте

Все иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» - французская компания TotalEnergies, компании CNPC и CNOOC из Китая, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - заявили о заморозке своего участия в проекте по форс-мажорным обстоятельствам. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Согласно данным издания, иностранные инвесторы отказались от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на производимый в его рамках сжиженный природный газ. Причинами для этого называются санкции США, введенные в отношении проекта компании НОВАТЭК российского олигарха Леонида Михельсона в ноябре. В ЕС также идет дискуссия на эту тему.

Летом журналисты издания «Важные истории» выяснили, что НОВАТЭК спонсирует вербовку наемников в РФ для их участия в войне в Украине.

НОВАТЭК остался единственным функционирующим акционером проекта

Каждому из иностранных инвесторов «Арктик СПГ 2» принадлежали по 10 процентов долей в проекте, а остальной частью владеет сам НОВАТЭК, указывает «Коммерсантъ». Отказ инвесторов от исполнения обязательств может привести к тому, что «Арктик СПГ 2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская компания будет самостоятельно финансировать проект и продавать газ на спотовом рынке, отмечает издание.