Мошенник, продавший в интернете несуществующею кофемашину, предстал перед судом

Было установлено, что мошенник создал профиль на Facebook и добавил туда объявление о продаже эспрессо-кофемашины Philips Lattego 4300. Потерпевший связался с продавцом в прошлом году в и договорился о цене и отправке товара. Согласно договоренности, эспрессо-машина должна была стоить 255 евро, включая доставку в почтовый автомат.

Мошенник отправил реквизиты банковского счета покупателю, который перевел 255 евро на его банковский счет. Оттуда деньги в тот же день были переведены на другой банковский счет.

Потерпевший до сих пор не получил купленную им эспрессо-машину, равно как и переведенные 255 евро.

Мужчина был признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году и трем месяцам тюремного заключения.

Вместе с неотбытым наказанием, вынесенным Вируским окружным судом, мужчина был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Мошенник должен выплатить 255 евро пострадавшей стороне, а также оплатить судебные издержки.