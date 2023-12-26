Крупнейшие банки мира сократили 60 000 человек

Самые крупные банки мира сократили в этом году 60 тысяч человек, пишут «Деловые ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Причиной стало сокращение числа сделок и малое количество компаний, желающих выйти на биржу (по причине роста ключевых ставок ФРС и ЕЦБ). Поэтому банки Уолл-стрит приняли решение сократить штат, чтобы сохранить свою прибыльность.
Значительный вклад в общее число сокращенных людей внесла покупка UBS банком Credit Suisse, что привело к сокращению 13 000 сотрудников, дублирующих функции своих коллег.
Другим крупным банком, сократившим штат был Wells Fargo, уменьшивший количество сотрудников на 12 000. Причем руководители Wells Fargo и UBS заявили, что сокращения продолжатся.
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