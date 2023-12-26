МНЕНИЕ ⟩ Разногласия внутри фракций евроскептиков вызваны разным отношением к России

В то же время издание Politico утверждает, что в прошлом партиям евроскептиков было трудно сотрудничать в законодательном органе или оставаться едиными внутри своих блоков. Это означает, что Сальвини и на этот раз будет сложно создать стабильный и единый альянс.

Разногласия между евроскептиками существенно обострились из-за российско-украинской войны. Поэтому партия «Истинные финны» решила выйти из ID именно из-за ее политики, ориентированной на Россию. В частности, большинство членов ID (включая «Лигу» Маттео Сальвини) публично выступили против санкций, введенных против России.

Помимо этого, Сальвини обвиняют в получении партийного финансирования из России. Судебное дело было закрыто в апреле этого года, но сомнения в финансировании остались. Дружелюбие Сальвини к России подвергается критике и со стороны его соотечественников из партии «Братья Италии».

Выборы в Европарламент 2024 года

Трудно оценить, насколько велика вероятность концентрации евроскептиков в одной крупной фракции. У них есть несколько способов продолжить работу в структурах Европарламента.

Во-первых, две основные фракции евроскептиков ECR и ID могут объединиться. Если это случится, важно проследить, будет ли коллектив управляться на основе взглядов ECR или ID.

Харальд Вилимский (Партия свободы Австрии), Маттео Сальвини («Лига») и Тино Хрупалла («Альтернатива для Германии») на предвыборном мероприятии фракции ID во Флоренции. Фото: Aleandro Biagianti / AGF / SIPA / Scanpix