МНЕНИЕ ⟩ Разногласия внутри фракций евроскептиков вызваны разным отношением к России

В связи с предстоящими летом выборами в Европарламент на повестку дня вновь встает вопрос о возможности формирования евроскептиками единого фронта против других политических сил, пишет Аэт Кубитс, студентка третьего курса факультета эстонского языка и литературы.
Европарламент играет важную роль в функционировании Европейского союза, включая законодательное и бюджетное управление. Все парламентарии, включая партии евроскептиков, разделены на фракции в зависимости от своего мировоззрения.
Хотя перед выборами в Европарламент в 2019 году, в основном под руководством лидера итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, была предпринята попытка объединить евроскептиков, затея эта тогда провалилась. Таким образом, возникли две отдельные фракции евроскептиков: «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID).
После следующих выборов в Европарламент есть несколько вариантов развития работы евроскептиков: а именно, после начала войны в Украине наибольшие разногласия внутри фракций евроскептиков были связаны с разным отношением к России. Таким образом, после выборов наиболее вероятно сохранение двух крупнейших на сегодняшний день лагерей евроскептиков, а также раскол между ними.
Если же ECR и ID объединятся, то сформируют одну из самых мощных сил в парламенте. С точки зрения единства Европейского союза такое количество скептиков может представлять угрозу для его выживания. Вариант расширения фракции ID можно считать критическим и с точки зрения безопасности Эстонии, поскольку некоторые ее члены выражают пророссийские взгляды.
Евроскептические партии в ЕС
Скептики в основном делятся на мягких и сильных. ECR - мягкая фракция евроскептиков, основной целью которой является реформирование союза, децентрализация и развитие свободной торговли. До Брексита к этой фракции принадлежала и Британская консервативная партия.
Сильный лагерь представлен ультраправой ID, взгляды которой более радикальны: несколько членов этой фракции даже изъявляли желание выйти из союза. Подобные заявления делала, например, ультраправая партия Германии «Альтернатива для Германии», рекламируя свою кампанию, созданную по образцу Брексита, под названием «Дексит».
Кроме того, ID не поддерживает вступление Турции в ЕС и выступает против «Зеленой сделки», критикуя влияние сделки на рост цен на энергоносители. Основные вопросы, на которых акцентируют внимание партии обеих групп, одни и те же: пограничный контроль, борьба с терроризмом и федерализация ЕС.
Лидер Итальянской «Лиги» Маттео Сальвини надеется сформировать наиболее крупную коалицию в следующем Европарламенте. Цель Сальвини - объединить ультраправые политические партии в парламенте, включая, например, «Альтернативу для Германии», «Национальное объединение» Марин Ле Пен, Датскую народную партию и ультраправую партию Финляндии «Истинные финны».
До сих пор эти политические партии входили в разные фракции. Например, партия «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, входит во фракцию ECR, возглавляемую Польской партией «Право и справедливость». Во фракцию ID входят EKRE, ультраправая «Альтернатива для Германии», Партия свободы Герта Вилдерса, которая только что победила в Нидерландах, и многие другие.
Препятствия
Ультраравые политические партии набирают силу в Европе, поэтому результаты выборов в Европарламент партий-евроскептиков постоянно растут. Таким образом, можно предположить, что если бы ECR и ID объединились, то были бы одной из самых сильных коалиций в Европарламенте наряду с христианскими демократами и социал-демократами.
В то же время издание Politico утверждает, что в прошлом партиям евроскептиков было трудно сотрудничать в законодательном органе или оставаться едиными внутри своих блоков. Это означает, что Сальвини и на этот раз будет сложно создать стабильный и единый альянс.
Разногласия между евроскептиками существенно обострились из-за российско-украинской войны. Поэтому партия «Истинные финны» решила выйти из ID именно из-за ее политики, ориентированной на Россию. В частности, большинство членов ID (включая «Лигу» Маттео Сальвини) публично выступили против санкций, введенных против России.
Помимо этого, Сальвини обвиняют в получении партийного финансирования из России. Судебное дело было закрыто в апреле этого года, но сомнения в финансировании остались. Дружелюбие Сальвини к России подвергается критике и со стороны его соотечественников из партии «Братья Италии».
Выборы в Европарламент 2024 года
Трудно оценить, насколько велика вероятность концентрации евроскептиков в одной крупной фракции. У них есть несколько способов продолжить работу в структурах Европарламента.
Во-первых, две основные фракции евроскептиков ECR и ID могут объединиться. Если это случится, важно проследить, будет ли коллектив управляться на основе взглядов ECR или ID.
Поляризация Европарламента между евроскептическими и проевропейскими партиями, в свою очередь, может вызвать раскол, который ослабит единый Евросоюз и, среди прочего, создаст более благоприятную среду для влияния России. Рост популярности партий евроскептиков должен побудить Брюссель уделять больше внимания болевым точкам - это единственный способ предотвратить еще большую поляризацию внутри союза.
В то же время шаг «Истинных финнов» ясно показывает, как разное отношение фракций к России мешает им найти общий язык. Геополитика стала красной линией на фоне войны в Украине: она определяет ценности, на основании которых несколько политических партий евроскептиков до сих пор исключают сотрудничество друг с другом.
По крайней мере, пока длится война в Украине, наиболее вероятным является сохранение двух существующих фракций и дальнейший раскол лагерей.
Евроскептики могут остаться и в отдельных лагерях, но ID станет сильнее, чем раньше. Кандидат в евродепутаты от «Альтернативы для Германии» Максимилиан Кра считает расширение ID, то есть создание группы ID+, более вероятным, чем слияние ECR и ID. Этот сценарий потенциально может увеличить число партий, не критикующих Россию.
По мнению депутата Европарламента от EKRE Яака Мадисона, «Истинные финны» были мотивированы покинуть ID внутренними обстоятельствами Финляндии: по его оценке, таким образом им было легче попасть за один стол с партнерами по коалиции.
Кроме того, Мадисон подчеркнул возможность наложения вето со стороны членов фракции, благодаря чему, по его мнению, еще можно предотвратить ряд пророссийских инициатив. Что касается будущего, Мадисон не стал спекулировать, заявив, что фракции в Европарламенте могут кардинально измениться на следующих выборах.