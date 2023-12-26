Создателя «Масяни» Куваева объявили в розыск в России

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев объявлен в розыск в России. На соответствующую информацию в базе данных МВД РФ обратило внимание издание «Верстка» во вторник, 26 декабря.

В октябре против Куваева было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против государства. По данным петербургских СМИ, поводом послужил эпизод «Масяни», в котором главная героиня объясняет российским солдатам, как сдаться в плен через украинский проект «Хочу жить».

22 декабря Минюст РФ внес Олега Куваева в реестр «иностранных агентов». В данный момент мультипликатор проживает в Израиле.

Помимо Куваева 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск создателя еще одного мультсериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Ранее против них были заведены уголовные дела по статье о «фейках» о российской армии.