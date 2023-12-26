О популярности Пярну как места встречи Нового года свидетельствует тот факт, что многие отели города уже забронированы на последний день года.
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Мест почти не осталось: жители Эстонии и туристы на Новый год массово бронируют гостиницы в Пярну
Кайса Майленд, генеральный директор Hestia Hotel Group, сказала, что проводить новогоднюю ночь в Пярну всегда было популярно как среди эстонцев, так и среди гостей из Финляндии и Латвии. Как и в прошлом году, в Пярну очень много латышей, примерно столько же, сколько и эстонцев.