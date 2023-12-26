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Мест почти не осталось: жители Эстонии и туристы на Новый год массово бронируют гостиницы в Пярну

Карл Хютт
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Hestia Hotel Strand.
Hestia Hotel Strand. Фото: Urmas Luik

О популярности Пярну как места встречи Нового года свидетельствует тот факт, что многие отели города уже забронированы на последний день года.

Кайса Майленд, генеральный директор Hestia Hotel Group, сказала, что проводить новогоднюю ночь в Пярну всегда было популярно как среди эстонцев, так и среди гостей из Финляндии и Латвии. Как и в прошлом году, в Пярну очень много латышей, примерно столько же, сколько и эстонцев.

В предрождественский период заполняемость гостиницы Strand в новогоднюю ночь составляет около 90 процентов. По словам Майленд, поскольку гости все чаще принимают решения в последнюю минуту, отель, как и в прошлом году, будет распродан к этому дню.

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