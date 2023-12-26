Для посещения этой экзотической страны жителям Эстонии больше не понадобятся визы

Руто заявил, что его правительство разработало цифровую платформу, которая позволит людям в электронном виде подавать заявки на получение разрешения на въезд в Кению.

«Больше ни один человек из любого уголка мира не будет вынужден нести тяжелое бремя обращения за визой, чтобы приехать в Кению», - сказал Руто в речи, посвященной 60-й годовщине независимости Кении.

Руто давно выступает за безвизовый режим на африканском континенте. На конференции в Республике Конго в октябре он объявил, что Кения отменит визовые требования для жителей африканских стран к концу этого года.

Облегчение въезда в страну важно для Кении, поскольку туризм играет важную роль в экономике страны, пишет CNN. Иностранным туристам Кения предлагает пляжный отдых на побережье Индийского океана, а также сафари в парках дикой природы. Кения также является популярным направлением для любителей оздоровительного бега.

«У Кении есть простое послание для человечества - добро пожаловать домой», – добавил Руто.

Цифровую революцию в Кении поддерживает и правительство Эстонии. Академия электронного управления представила Кении эстонские ИТ-решения в области кибербезопасности, электронной демократии и «умного» правительства. В Кении также активно работает ряд эстонских технологических компаний из различных секторов (электронное образование, электронное здравоохранение, умные города, программное обеспечение для бизнеса).

В период с 2013 по 2023 год Эстония выделила Кении более 2,5 миллионов евро на различные проекты и инициативы в области сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.