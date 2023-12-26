Финская церковь владеет огромным количеством ненужных зданий

Как сообщает Yle, евангелическо-лютеранской церкви Финляндии принадлежит более 7000 церквей, часовен, приходских залов, лагерных центров и других помещений.

Число членов церкви из года в год сокращается, в то время как средств на содержание недвижимости катастрофически не хватает.

Согласно статистике, в среднем каждый из 354 приходов финской евангелическо-лютеранской церкви владеет 20 зданиями различного назначения.

Приходы активно вели строительство, особенно в 1960-е и 1980-е годы, чтобы удовлетворить тогдашнюю потребность в помещениях, однако сейчас количество прихожан резко упало.

Только за последние десять лет число членов евангелическо-лютеранской церкви Финляндии сократилось на полмиллиона.

К примеру, в приходе города Иматра одна из трех имеющихся церквей, в Иматранкоски, не используется с 2020 года.

Прихожане безуспешно ищут покупателя для здания, содержание которого обходится в 60 000 евро в год.

Финансов прихода на поддержку здания церкви в Иматранкоски в нормальном состоянии уже давно не хватает.

«На данный момент мы не можем позволить себе даже демонтаж, настолько это дорого», - рассказывает церковный викарий, преподобный Арто Мартинен.

По словам Эдлы Мякеля, главного архитектора церковного совета, резко сократить свой фонд недвижимости нужно и другим приходам, в том числе в Хельсинки.

Так, приходская ассоциация Хельсинки намерена к 2030 году сократить число имеющихся помещений примерно на 25 процентов, или на 40 000 квадратных метров.

С другой стороны, как отмечает Мякеля, церковь – последнее здание, от которого прихожане готовы отказаться.

Вместо этого имеет смысл сократить по всей стране количество лагерных и приходских центров, считает она: те же лагеря в основном используются летом, поэтому их заполняемость остается низкой.