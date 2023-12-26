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В преддверии праздников на эстонско-российской границе образовались длинные очереди

Лоора-Элизабет Ломп
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Эстонско-российская граница.
Эстонско-российская граница. Фото: Konstantin Sednev

По данным Департамента полиции и погранохраны, в настоящее время на эстонско-российской границе наблюдается нормальный режим пересечения границы в праздничные дни. На погранпунктах образовались длинные очереди легковых автомобилей, так как российская сторона принимает их очень медленно.

Руководитель группы мониторинга информации на юго-восточном погранпереходе Неле Тамм рассказала Postimees, что пересечение границы в праздничные дни проходит нормально, однако на границе внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на опасности. 

По словам Тамм, наступили длинные рождественские праздники, и это привело к увеличению числа пересекающих границу.

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