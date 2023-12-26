Правительство Эстонии несколько снизило квоту на иммиграцию

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. Поскольку в последние годы спрос на рабочую силу в Эстонии увеличился, а потребности в трудовых ресурсах привели к тому, что иммиграционная квота была выполнена, правительство сочло целесообразным установить квоту на этот год на максимальном уровне - 0,1% от численности постоянного населения Эстонии.

Поскольку число постоянных жителей Эстонии сократилось, этим объясняется и более низкая квота – 1307 человек в 2023 году и 1311 человек в 2022 году. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что по сравнению с 2023 годом планируется оставить большую часть иммиграционного лимита свободной для распределения.

«При этом мы учитываем ожидания различных групп интересов в условиях меняющейся экономической ситуации», - сказал министр внутренних дел.

«В 2023 году свободно распределяемая часть квоты составляла 313 человек, в 2024 году она составит 1014 человек. Мы всегда проявляли гибкость в этом отношении, и в этом году из-за экономической ситуации мы ориентируемся на меньший объем, чем в прошлом», - сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, лимит позволит Эстонии привлекать необходимых здесь специалистов, вклад которых важен для эстонского общества. «Таким образом, можно будет выдавать временный вид на жительство для работы в важных для Эстонии областях, где есть потребность в рабочей силе, но где местная рабочая сила не соответствует потребностям рынка труда. Таким образом, мы обеспечим, чтобы иностранцы, приезжающие сюда жить по системе квот, не конкурировали за рабочие места, которые в противном случае могли бы занять уже живущие здесь люди», - подчеркнул Ляэнеметс.