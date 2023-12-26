Маловато снега ⟩ Горнолыжные курорты в Европе под угрозой закрытия

В Морзине и Ле-Же, модных курортах во французских Альпах, начало горнолыжного сезона в этом году пришлось отложить практически до Рождества из-за проливных дождей, сообщает Daily Mail.



Не лучше дела обстоят на некоторых курортах в австрийском Тироле.

Снег в зимний сезон лежит нынче на склонах Альп на 36 дней меньше, чем в среднем за последние несколько десятилетий.

В настоящее время ученые прогнозируют, что 98 процентов горнолыжных курортов в 28 европейских странах столкнутся с «очень высоким риском» нехватки снега, если температура повысится всего на 4 градуса, и на 53 процента при потеплении всего на два градуса.

К примеру, о заброшенных горнолыжных курортах в итальянских Доломитовых Альпах пресса сообщала еще в 2021 году, когда лишь 197 из 290 них работали в полную силу.

Экономический эффект совершенно очевиден: падение доходов горнолыжных курортов Италии из-за отсутствия снега составило тогда 11 процентов в годовом сравнении.

За последнее столетие средняя температура в итальянских Альпах выросла на 2 градуса Цельсия – вдвое больше, чем в среднем в Северном полушарии.

Ежегодно в Европе свой отпуск на горнолыжных курортах проводят порядка 210 миллионов человек.

Горнолыжная индустрия только лишь в Альпах приносит европейским предпринимателям за сезон в общей сложности около 30 миллионов евро.

Расположенные в Европе знаменитые курорты привлекают до 40% горнолыжников мира, за ними следуют Соединенные Штаты (23%).