Некоторые предприятия в Эстонии с нового года понесут ряд новых расходов

Дополнительные расходы связаны со сбором отходов от вышеупомянутой упаковки в общественные мусорные контейнеры и их последующей транспортировкой и утилизацией, а также со сбором отходов от соответствующих продуктов и их последующей транспортировкой и утилизацией.

Общественные контейнеры для отходов - это контейнеры для отходов, управляемые государственными органами и расположенные в общественных местах. Например, упаковочное предприятие, продающее горячие напитки в пластиковом стаканчике потребителю в точке продажи, должна нести расходы, связанные с тем, что потребитель после употребления выбросит стаканчик в общественный контейнер для отходов или в окружающую среду. В прошлом связанные с этим расходы несли местные самоуправления.

Однако Закон об упаковке предусматривает, что вышеупомянутые расходы не могут превышать затраты, необходимые для рентабельного предоставления услуг. В законе также указано, что расходы должны определяться прозрачным образом между заинтересованными сторонами.

В случае с расходами на вывоз мусора расходы должны быть ограничены деятельностью государственных органов или деятельностью, которую они уполномочены осуществлять. Согласно Закону об упаковке, министр охраны окружающей среды должен изложить в нормативном акте методологию и процедуры расчета и определения затрат, однако такой нормативный акт еще не принят.