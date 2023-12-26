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НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР COOP ⟩ Необычное хобби, четыре дочери и уникальный почерк в приготовлении блюд

Järva Teataja
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Мярт Метсаллик.
Мярт Метсаллик. Фото: Coop Eesti

Вместе с должностью шеф-повара отдела Сoop Kokkad магазинов Coop бывший владелец и шеф-повар известного ресторана Põhjaka Мярт Метсаллик принял вызов по развитию продающихся в Coop кулинарных изделий, уделяя особое внимание выбору сырья, происхождению и балансу вкусов, пишет Järva Teataja.

В прошлом месяце во многих магазинах Coop появились первые продукты, приготовленные под руководством нового шеф-повара: салат и сэндвичи с рваным мясом, куриные крылышки во фритюре, торты с ягодами и многое другое.

У Метсаллика большие планы. «У каждого шеф-повара свой вкус, свой стиль и почерк», - говорит он. Метсаллик подчеркнул, что при приготовлении блюд придерживается традиций и всегда стремится к сбалансированному вкусу: «Я ввожу новые вкусы в спокойной манере, не перебарщивая. Я хочу предлагать лучшие продукты для готовых блюд, а когда речь заходит о сырье, я отдаю предпочтение свежему и местному. Если вкусов слишком много, обычный человек не сможет их различить - я верю в принцип "меньше значит больше"».

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