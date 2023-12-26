Вместе с должностью шеф-повара отдела Сoop Kokkad магазинов Coop бывший владелец и шеф-повар известного ресторана Põhjaka Мярт Метсаллик принял вызов по развитию продающихся в Coop кулинарных изделий, уделяя особое внимание выбору сырья, происхождению и балансу вкусов, пишет Järva Teataja.
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НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР COOP ⟩ Необычное хобби, четыре дочери и уникальный почерк в приготовлении блюд
В прошлом месяце во многих магазинах Coop появились первые продукты, приготовленные под руководством нового шеф-повара: салат и сэндвичи с рваным мясом, куриные крылышки во фритюре, торты с ягодами и многое другое.