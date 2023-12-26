НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР COOP ⟩ Необычное хобби, четыре дочери и уникальный почерк в приготовлении блюд

В прошлом месяце во многих магазинах Coop появились первые продукты, приготовленные под руководством нового шеф-повара: салат и сэндвичи с рваным мясом, куриные крылышки во фритюре, торты с ягодами и многое другое.

У Метсаллика большие планы. «У каждого шеф-повара свой вкус, свой стиль и почерк», - говорит он. Метсаллик подчеркнул, что при приготовлении блюд придерживается традиций и всегда стремится к сбалансированному вкусу: «Я ввожу новые вкусы в спокойной манере, не перебарщивая. Я хочу предлагать лучшие продукты для готовых блюд, а когда речь заходит о сырье, я отдаю предпочтение свежему и местному. Если вкусов слишком много, обычный человек не сможет их различить - я верю в принцип "меньше значит больше"».