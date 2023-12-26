Байден не пощадил: Apple должна прекратить продажу своих смарт-часов

У Байдена было время до конца рождественских праздников, чтобы отменить решение ITC и оставить смарт-часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на американских прилавках. Поскольку Байден не вмешался, Apple придется прекратить поставки часов с датчиками уровня кислорода в США из-за нарушения патента.

По данным CNN, Apple уже убрала проблемные смарт-часы из американских магазинов, а также из своего интернет-магазина. Хотя другие ритейлеры, включая Amazon и Best Buy, продолжат продавать Apple Watches, решение ITC не позволит Apple больше продавать новые товары в США.

Запрет распространяется не только на последние модели, но и на все часы Apple Watch с датчиком уровня кислорода. Apple представила функцию измерения уровня кислорода в крови на своих смарт-часах в 2020 году с Apple Watch Series 6.

Более дешевые смарт-часы Apple Watch SE останутся в продаже в США, поскольку в них отсутствует проблемный датчик кислорода.

В октябре этого года ITC постановила, что Apple нарушает патент производителя медицинского оборудования Masimo.

«Apple не согласна с этим решением и предпринимает различные юридические и технические меры, чтобы обеспечить доступность Apple Watch для покупателей», - говорится в заявлении технологического гиганта.

Хотя постановление вступило в силу сегодня, 26 декабря, Apple еще может обжаловать запрет в Федеральном апелляционном суде.

Генеральный директор Masimo Джо Киани в комментарии CNN заявил, что Apple сознательно нарушила патенты его компании. Apple уже давно ведет спор с Masimo по поводу патентов. Так, в октябре 2022 года Apple сама подала два иска против Masimo о нарушении патентов.

Хотя в этот раз президент США не стал вмешиваться в патентный спор, прецедент в этой области уже есть. В 2013 году президент Барак Обама наложил вето на решение ITC, которое предусматривало запрет старых моделей iPhone и iPad, поскольку Apple нарушила один из патентов Samsung.