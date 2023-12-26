Деятели культуры Франции и президент Макрон вступились за Депардье, который обвиняется в сексуальном насилии

В основу ленты лег видеоматериал, снятый командой, сопровождавшей Депардье в его поездке в Северную Корею в 2018 году, приуроченной к 70-летию образования страны.

В фильм-расследование «Complément d'enquête» попали кадры, на которых французский актер отпускает в адрес женщин непристойные замечания и делает недвусмысленные жесты, в том числе в адрес несовершеннолетней девочки.

Своим фильмом документалисты хотели показать, что Депардье, попавший в эпицентр секс-скандала несколько лет назад, вовсе не невинная жертва, как это пытаются представить его многочисленные поклонники из числа культурной и политической элиты Франции.

Среди них режиссер Бертран Блие, актеры Шарлотта Рэмплинг, Натали Бай, Кароль Буке, Жак Вебер, Пьер Ришар и Жерар Дармон, а также певцы Карла Бруни и Жак Дютрон.

Подписавшие статью в Le Figaro призывают уважать презумпцию невиновности любого гражданина и не бойкотировать столь большого актера. В статье говорится, что лишение публики его актерского таланта было бы трагедией и шагом к гибели французского искусства.

«Когда Жерар Депардье подвергается таким нападкам, нападкам подвергается искусство. Жерар Депардье, вероятно, величайший из всех актеров. Последняя священная глыба кино. Мы больше не можем молча смотреть, как его линчуют, сколько ненависти на него изливается», - говорится в статье.

В защиту Жерар Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.