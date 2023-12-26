На дорогу вылилось топливо: на шоссе столкнулись бензовоз и легковушка

По предварительной информации, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Бензовоз остался на дороге, но из него вытекло топливо. Легковой автомобиль съехал в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

«Дорога в этом месте очень скользкая и одна полоса движения в данный момент закрыта. Сотрудники полиции регулируют движение на месте происшествия», - сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.