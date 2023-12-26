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На дорогу вылилось топливо: на шоссе столкнулись бензовоз и легковушка

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня около 16:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 172-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

По предварительной информации, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Бензовоз остался на дороге, но из него вытекло топливо. Легковой автомобиль съехал в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

«Дорога в этом месте очень скользкая и одна полоса движения в данный момент закрыта. Сотрудники полиции регулируют движение на месте происшествия», - сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

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