На дорогу вылилось топливо: на шоссе столкнулись бензовоз и легковушка

Сегодня около 16:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 172-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
По предварительной информации, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Бензовоз остался на дороге, но из него вытекло топливо. Легковой автомобиль съехал в кювет.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
«Дорога в этом месте очень скользкая и одна полоса движения в данный момент закрыта. Сотрудники полиции регулируют движение на месте происшествия», - сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.