В среду в Эстонии пройдет снег и разыграется метель

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. По многим регионам пройдет снег, местами также мокрый снег. Возможен туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, на побережье Западной Эстонии западный — северо-западный, 4-10, порывами до 13 м/сек, в утренние часы на материке ветер западных направлений, 4-10, на побережье западный - северо-западный ветер, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха до -5 градусов. На дорогах гололедица.

В среду днем сохранится облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет снег, на островах и побережье в Западной Эстонии также мокрый снег, временами дождь, местами метель. Ветер западный — северо-западный, на материке также юго-западный ветер, 4-10, на побережье до 15 м/сек, на островах и побережье Западной Эстонии 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла. На дорогах гололедица.