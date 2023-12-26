ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? ⟩ Воры проникли на заправку и вынесли кучу сигарет, деньги и лотерейные билеты

Часом ранее те же воры ворвались в магазин деревни Сангла волости Эльва.

Из четырех воров трое попали в поле зрения камеры наблюдения на заправочной станции в Лейе, водитель на камеру не попал. Владелец заправки Олави Нельк сообщил во вторник утром, что в сотрудничестве с полицией удалось установить, что воры ехали на красном автомобиле и примерно за час до взлома были в магазине деревни Сангла.

Кражу со взломом совершили незадолго до полуночи, а в 23.37 Нельк получил сигнал тревоги от системы безопасности. Ворам все же удалось проникнуть на заправку через разбитую дверь и забрать деньги и товары. По словам Нелька, точный ущерб еще подсчитывается, но воры забрали несколько сотен евро наличными и сигареты на сумму около 4 000 евро.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь сообщил, что расследование продолжается и что, по имеющейся на данный момент информации, молодые воры ограничились магазином, а затем, примерно через час, - бензоколонкой. Больше сообщений о ночных кражах не поступало.