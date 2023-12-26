Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 декабря: хроника праздников — аварии и домашнее насилие, почему дарить животных не лучшая идея, альтернативный рождественский концерт и как приготовить штрудель своими руками
Сегодня в выпуске:
- Кому праздники, а кому напряженная работа. Длинные выходные по печальной традиции были вновь отмечены всплеском случаев домашнего насилия, ростом количества аварий и несчастных случаев. Статистика происшествий - в нашем материале
- Это важно: Украина заявила об уничтожении российского десантного корабля в Крыму; Алексей Навальный нашелся в колонии после двухнедельной паузы; в Новом году улучшится качество интернет-связи в поездах Elron
- Как не испортить праздник себе и другим. Насколько хорошая идея дарить домашних животных на Рождество и Новый год и почему такие «подарки» вновь оказываются в приютах, разбиралась наша корреспондент
- Громкий панк-рок вместо привычных хоралов. Наш региональный корреспондент посетил самый необычный рождественский концерт этого года в церкви Люганузе.
- Это интересно: почти 300 конфискованных у латвийских нарушителей машин отправили в Украину; мило или странно - город Выру вновь украсила противоречивая праздничная композиция; первая роботизированная закусочная и праздничные угощения от Санта-Клауса обитателям зоопарка
- Это могут даже дети! Делаем вкусный праздничный штрудель своими руками вместе с корреспондентом Новостей в Семь.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 декабря.