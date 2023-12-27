ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: хотят ли соцдемы заметных перемен?

В стрессовый для многих партий год социал-демократы проявили наибольшую устойчивость к изменениям: скандалы и разочарование избирателей в политике правящих партий обошли СДПЭ стороной, рейтинги партии после не совсем успешных для нее выборов в Рийгикогу в течение года немного подросли. Хотят ли соцдемы более заметных перемен? Какие уроки извлечены из потери парламентского мандата в Ида-Вирумаа и кресла мэра Нарвы?