ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: хотят ли соцдемы заметных перемен?

В стрессовый для многих партий год социал-демократы проявили наибольшую устойчивость к изменениям: скандалы и разочарование избирателей в политике правящих партий обошли СДПЭ стороной, рейтинги партии после не совсем успешных для нее выборов в Рийгикогу в течение года немного подросли. Хотят ли соцдемы более заметных перемен? Какие уроки извлечены из потери парламентского мандата в Ида-Вирумаа и кресла мэра Нарвы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Социал-демократической партии (СДПЭ), депутат Европарламента Марина Кальюранд. Следите за беседой в 13:00!
- Что можно назвать главным успехом и провалом года?
- Какие уроки извлекли соцдемы из потери парламентского мандата в Ида-Вирумаа и кресла мэра Нарвы?
- Изменилось ли что-то в коалиции после скандалов вокруг правительства и премьера?
- Здравоохранение – зона ответственности соцдемов. Отовсюду звучат предложения повышать налоги, чтобы улучшить положение в данной сфере. Это решение проблемы или путь в никуда?
- Изменилась ли позиция соцдемов по вопросу лишения права голоса неграждан? Законопроект готов, что дальше?
- Насколько активно обсуждается в Брюсселе вопрос конфискации имущества граждан РФ?
- Какие цели ставит партия на выборах в Европарламент? Могут ли эти выборы превратиться в референдум о доверии коалиционным партиям?
- Что можно пожелать читателям rus.Postimees? Как сохранить оптимизм в непростые времена?