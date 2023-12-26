Главком ВСУ Залужный дал первую пресс-конференцию. Что он сказал о мобилизации и войне

Относительно некоторых позиций законопроекта Залужный высказался скептически, в частности, по поводу положения об обязательной ротации военных через шесть месяцев боевых действий.

«Конечно, эта норма очень интересная и, конечно, хотелось бы, чтобы она была. Но опять же, наши люди сейчас не на соревнованиях, это не шоу, за которым наблюдает весь мир. Ситуация на фронте зависит от действий противника. Мы не можем прогнозировать, будет ли это шесть месяцев, пять или три», – пояснил главком.

Залужный. Фото: Reuters

«Если люди предлагают проводить каждые шесть месяцев ротацию, они должны понимать, что боевой состав войск необходимо увеличивать хотя бы в два раза», – подчеркнул он.

В то же время Залужный признал, что именно ВСУ предлагали отказаться от срочной службы и готовы к этому.

Согласно новому законопроекту, срочную службу должна заменить базовая военная подготовка, которую в течение нескольких месяцев должны пройти юноши от 18 до 25 лет.

«Еще по состоянию на лето мы были не готовы отказаться от срочников, но где-то в конце ноября мы уже сами это предлагали. По состоянию на сегодняшний день они нам не нужны», – пояснил он.

О демобилизации

Главком отдельно затонул тему демобилизации военных, давно сражающихся на фронте.