Ноги финнов растут: 43 размер среди женщин уже не редкость

Вместе с тем средний рост финнов за последние десятилетия увеличился на несколько сантиметров. В 2019 году финские мужчины были в среднем на два с половиной сантиметра выше, чем в 1985 году.

«Размерная сетка продолжает увеличиваться как в женском, так и в мужском сегменте, и размеры детской обуви также выросли», - говорит Мари Кувая, менеджер по ассортименту сети магазинов K Group.

По ее словам, это долгосрочное, но заметное изменение.

«Сегодня 41-й - очень распространенный размер женской обуви. 42-й размер есть во всех моделях, а 43-й пользуется постоянным спросом. Это не какая-то аномалия, а обычное дело», - говорит Кувая.

Сеть Prisma, принадлежащая концерну S Group, сообщает о похожих наблюдениях касательно размеров обуви.

На размер ног влияет избыточный вес

Увеличение размера ног в Финляндии отчасти объясняется избыточным весом. Согласно исследованию THL, в 2017 году четверть финнов имела избыточный вес, и конца этой тенденции не видно.