Комиссия парламента Турции одобрила прием Швеции в НАТО

Между тем глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай предупредил, что скорого голосования Генассамблеи турецкого парламента по заявке Швеции на вступление в НАТО ожидать не стоит. Дату этого голосования предстоит назначить спикеру Генассамблеи, уточнил он, выступая перед журналистами.

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в НАТО пока не одобрен Турцией и Венгрией.

Поначалу Анкара отказывалась одобрить заявку Стокгольма, обвиняя Швецию в «поддержке террористов». «Террористами» Турция считает, в частности, проживающих в Швеции курдских активистов и добивается от Стокгольма более жесткого курса в их отношении.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.