Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что Сийм из Эстонии попал в серьезную аварию на Бали и нуждается в срочной финансовой помощи. Деньги собрали за считанные часы, после чего Сийм пережил две операции. «На мгновение он открыл глаза, узнал меня и очень обрадовался», - рассказала мама Сийма, Реэлика.
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«СЫН – БОЕЦ!» ⟩ Мама Сийма, попавшего в серьезную аварию на Бали, рассказала о его самочувствии
«Мой сын, ваш друг Сийм, после серьезной аварии находится в интенсивной терапии на Бали. Ему срочно требуются две важные операции, которые могут быть проведены только после того, как в больницу будет перечислена соответствующая сумма», - написала Реэлика в социальных сетях в полночь в субботу.