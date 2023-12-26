«СЫН – БОЕЦ!» ⟩ Мама Сийма, попавшего в серьезную аварию на Бали, рассказала о его самочувствии

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что Сийм из Эстонии попал в серьезную аварию на Бали и нуждается в срочной финансовой помощи. Деньги собрали за считанные часы, после чего Сийм пережил две операции. «На мгновение он открыл глаза, узнал меня и очень обрадовался», - рассказала мама Сийма, Реэлика.