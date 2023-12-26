К канцлеру права обращаются люди, которым теперь приходится больше платить за дома попечения

В начале декабря к канцлеру права Юлле Мадизе обратился человек, сообщивший, что теперь ему приходится платить больше за место в доме попечения, несмотря на то, что реформа обещала сократить расходы на уход.

Канцлер права также получила обращение от человека, который был недоволен тем, что по оценке волостной управы Вильянди, ему необходимо помогать оплачивать место в доме попечения для своего родственника, несмотря на то, что в рамках реформы сферы попечения было предусмотрено, что дети не должны нести расходы по уходу за родителями. Муниципалитет установил предельную сумму расходов на уход в размере 500 евро в месяц, а родственник заявителя живет в волостном доме престарелых, где расходы на персонал по уходу выше - 620 евро в месяц.