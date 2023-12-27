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Война на Черном море: как Украина боролась с российским флотом и что будет дальше

BBC News Русская служба
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BBC
Крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота России. Пока не утонул после удара украинскими ракетами «Нептун».
Крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота России. Пока не утонул после удара украинскими ракетами «Нептун». Фото: Reuters

Командование Черноморским флотом РФ вступало в полномасштабную войну с Украиной, планируя десанты, прорыв на рейд Одессы, прибрежные операции и обеспечение флангов наступающих войск.

Для этого с Балтийского и Северного флотов были переброшены четыре больших десантных корабля (БДК), а также батальон морской пехоты с Каспия и Балтии.

Но Украина – это страна с авиацией, ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами), тяжелыми реактивными системами и возможностями ставить мины, в том числе и дистанционно.

И легкой прогулки против украинцев не выйдет.

Хотя у россиян был кураж первых дней с артиллерийскими обстрелами Одессы, радиолокационными дозорами близ украинских берегов, пусками «Калибров», быстрым захватом порта Бердянска и тяжелым ударом крылатыми ракетами по оперативному центру ВМС Украины в Очакове, после которого тела украинских военных доставали водолазы.

Но вскоре этот кураж закончился. И это несмотря на то, что своего флота у Украины практически нет.

БДК «Новочеркасск»
БДК «Новочеркасск» Фото: TASS

Потери российского флота

Что уже пришлось пережить Черноморскому флоту России?

  • Удары безэкипажными дронами на море. Например, поражение БДК «Оленегорский горняк» (корабль с Северного флота) на рейде Новороссийска с тяжелыми повреждениями.
  • Удары ракетами «Точка-У» по другим БДК в Бердянске: «Саратов» сдетонировал от пожара так, что ему вывернуло аппарель и корабль лег на дно, а «Цезарь Куников» повредили так, что его пришлось ремонтировать год.
  • Сначала поражение штаба ЧФ РФ в центре Севастополя дронами, а затем — «прилет» по нему крылатых ракет.
  • Уничтожение крупнейшего нефтехранилища на главной базе.
  • Подрывы на минах в открытом море и на рейде Севастополя.
  • Уничтожен ракетой Harpoon буксир «Спасатель Василий Бех» вместе с ЗРК «Тор» на борту.
  • Наконец, самый известный эпизод: накрытие парным залпом украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» флагмана, крейсера «Москва» с последующим сильным пожаром и затоплением. «Убийца авианосцев» и «угроза для НАТО» погиб от классических дозвуковых ракет.
  • Было еще попадание по подводной лодке, носителю «Калибров», и по БДК «Минск» у причалов судоремонтного завода в Севастополе. «Минску» снесло надстройки — это ремонт на несколько лет, если он вообще возможен.
  • Досталось и ракетным кораблям: у причальной стенки керченского завода «Залив» достали малый ракетный корабль «Аскольд», а перед тем вывели из строя другой носитель ракет, «Великий Устюг».
  • А в ночь на 26 декабря 2023 года украинская армия ракетным ударом уничтожила БДК «Новочеркасск», стоявший в порту Феодосии.
  • Пострадали и катера: российские «Рапторы» и «Серны» топили как плавучую платформу для «Тора» и как передвижную огневую точку против безэкипажных дронов.

На аэродроме Саки в Крыму – вероятное поражение «Нептуном», переделанным под удары по земле, шести бомбардировщиков Су-24 и четырех истребителей Су-30.

Авиацию украинцы сбивали и в небе над Черным морем: потопили Су-24, который ставил мины далеко от берега, сбили близ Николаева Су-30СМ российской морской авиации, чей пилот попал в плен. И был еще Су-34, который сбили у Одессы (22 и 24 декабря ВСУЮ согласно их заявлениям, сбили пять российских самолетов: четыре Су-34 и один Су-30 – Би-би-си).

Пожар на нефтебазе в Севастополе в апреле 2023
Пожар на нефтебазе в Севастополе в апреле 2023 Фото: Reuters

«Непотопляемый авианосец Крым»

Закончилось тем, что ЧФ РФ, опасаясь за свою безопасность, начал тралить море близ Севастополя и принял решение о выходе на базу в Новороссийске.

То есть, после ударов по штабам, неоднократных атак дронов на рейде, ударов по кораблям в сухих доках и у причалов российские моряке осознали, что корабли могут закончиться физически.

Выяснилось, что даже против дозвуковых противокорабельных ракет и крылатых ракет воздушного базирования воевать тяжело.

И украинские дроны стали подводными, а дальше они смогут и ставить мины.

Война на Черном море в очередной раз показала, что на театре боевых действий без шхер, островов и бухт флот достаточно просто сковать.

В Первую мировую войну на самый сильный турецкий флот и тяжелый немецкий крейсер SMS Goeben блокировали российскую торговлю зерном и наносили удары по Севастополю и Николаеву. И несколько лет эскадра России, которая многократно превосходила эти черноморские силы немцев и турок, ловила в море пустоту.

Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.

Тогдашний флагман, линкор «Севастополь» немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.

Блокада

В то же время нынешний Черноморский флот, даже несмотря на все потери и частичный перевод в Новороссийски (где россиянам сложнее загружать «Калибры» на свои ракетоносцы), все же остается серьезным противником.

И дело тут даже не в том, что у них хватает носителей крылатых ракет, есть три подводных лодки и возможность перегонять малые ракетные корабли по каналам и рекам – залп высокоточного оружия у них, как и прежде, серьезный.

И даже после того, как у россиян несколько недель может никого не быть на боевом дежурстве в Черном море, развернуть свою группировку Россия может быстро.

Похоже, что работа ракет Harpoon и «Нептун» сняла вопрос российских десантов. Но главной проблемой для Украины на море стала блокада.

В 2021 году один только порт Черноморска принял тысячу судов. Вся Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) принимала несколько тысяч сухогрузов и танкеров. А сейчас в рамках временного коридора Украина отмечает проход всего двухсот.

Речная логистика через Днепр вследствие боевых действий стала невозможной на поколения вперед – потеряны миллионные инвестиции и работа для тысяч людей.

Падение экспорта зерна на 30% и экспорта металлов на 45% – это ощутимо, это миллиарды долларов.

Риски страхования, неустойка владельцев судов заказчикам делают морскую логистику украинских портов намного дороже, хоть временный коридор немного и загасил пожар в ценах, снизив их с 60 до 40 долларов за тонну.

Наконец, сохраняется чисто военная угроза: постановка мин, прилеты ракет, активность морской авиации россиян, противодесантные и противодиверсионные меры. Это то, на что Украине нужно тратить силы.

Именно поэтому Турция, Болгария и Румыния подпишут меморандум о разминировании. И именно поэтому Украине в будущем передадут корабли – минные тральщики, патрульные катера и, возможно, корветы.

Нужно расширять временный коридор, перевалку через Измаил и другие речные порты, делать невозможным остановку и досмотр россиянами при помощи вертолетов и кораблей торговых судов в открытом море.

Украина, которая критически зависит от продажи сырья, импорта технологий и машиностроения, должна контролировать свои морские ворота.

До этого еще далеко, и россияне представляют собой серьезную угрозу для судоходства в регионе. Но эвакуация из Севастополя и отказ от активного патрулирования в море – это первые признаки того, что у Москвы в Черном море есть проблемы.

BBC
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