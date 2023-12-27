Война на Черном море: как Украина боролась с российским флотом и что будет дальше

Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.

Тогдашний флагман, линкор «Севастополь» немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.

Блокада

В то же время нынешний Черноморский флот, даже несмотря на все потери и частичный перевод в Новороссийски (где россиянам сложнее загружать «Калибры» на свои ракетоносцы), все же остается серьезным противником.

И дело тут даже не в том, что у них хватает носителей крылатых ракет, есть три подводных лодки и возможность перегонять малые ракетные корабли по каналам и рекам – залп высокоточного оружия у них, как и прежде, серьезный.

И даже после того, как у россиян несколько недель может никого не быть на боевом дежурстве в Черном море, развернуть свою группировку Россия может быстро.

Похоже, что работа ракет Harpoon и «Нептун» сняла вопрос российских десантов. Но главной проблемой для Украины на море стала блокада.

В 2021 году один только порт Черноморска принял тысячу судов. Вся Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) принимала несколько тысяч сухогрузов и танкеров. А сейчас в рамках временного коридора Украина отмечает проход всего двухсот.