Война на Черном море: как Украина боролась с российским флотом и что будет дальше

Командование Черноморским флотом РФ вступало в полномасштабную войну с Украиной, планируя десанты, прорыв на рейд Одессы, прибрежные операции и обеспечение флангов наступающих войск.
Для этого с Балтийского и Северного флотов были переброшены четыре больших десантных корабля (БДК), а также батальон морской пехоты с Каспия и Балтии.
Но Украина – это страна с авиацией, ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами), тяжелыми реактивными системами и возможностями ставить мины, в том числе и дистанционно.
И легкой прогулки против украинцев не выйдет.
Хотя у россиян был кураж первых дней с артиллерийскими обстрелами Одессы, радиолокационными дозорами близ украинских берегов, пусками «Калибров», быстрым захватом порта Бердянска и тяжелым ударом крылатыми ракетами по оперативному центру ВМС Украины в Очакове, после которого тела украинских военных доставали водолазы.
Но вскоре этот кураж закончился. И это несмотря на то, что своего флота у Украины практически нет.
Потери российского флота
Что уже пришлось пережить Черноморскому флоту России?
- Удары безэкипажными дронами на море. Например, поражение БДК «Оленегорский горняк» (корабль с Северного флота) на рейде Новороссийска с тяжелыми повреждениями.
- Удары ракетами «Точка-У» по другим БДК в Бердянске: «Саратов» сдетонировал от пожара так, что ему вывернуло аппарель и корабль лег на дно, а «Цезарь Куников» повредили так, что его пришлось ремонтировать год.
- Сначала поражение штаба ЧФ РФ в центре Севастополя дронами, а затем — «прилет» по нему крылатых ракет.
- Уничтожение крупнейшего нефтехранилища на главной базе.
- Подрывы на минах в открытом море и на рейде Севастополя.
- Уничтожен ракетой Harpoon буксир «Спасатель Василий Бех» вместе с ЗРК «Тор» на борту.
- Наконец, самый известный эпизод: накрытие парным залпом украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» флагмана, крейсера «Москва» с последующим сильным пожаром и затоплением. «Убийца авианосцев» и «угроза для НАТО» погиб от классических дозвуковых ракет.
- Было еще попадание по подводной лодке, носителю «Калибров», и по БДК «Минск» у причалов судоремонтного завода в Севастополе. «Минску» снесло надстройки — это ремонт на несколько лет, если он вообще возможен.
- Досталось и ракетным кораблям: у причальной стенки керченского завода «Залив» достали малый ракетный корабль «Аскольд», а перед тем вывели из строя другой носитель ракет, «Великий Устюг».
- А в ночь на 26 декабря 2023 года украинская армия ракетным ударом уничтожила БДК «Новочеркасск», стоявший в порту Феодосии.
- Пострадали и катера: российские «Рапторы» и «Серны» топили как плавучую платформу для «Тора» и как передвижную огневую точку против безэкипажных дронов.
На аэродроме Саки в Крыму – вероятное поражение «Нептуном», переделанным под удары по земле, шести бомбардировщиков Су-24 и четырех истребителей Су-30.
Авиацию украинцы сбивали и в небе над Черным морем: потопили Су-24, который ставил мины далеко от берега, сбили близ Николаева Су-30СМ российской морской авиации, чей пилот попал в плен. И был еще Су-34, который сбили у Одессы (22 и 24 декабря ВСУЮ согласно их заявлениям, сбили пять российских самолетов: четыре Су-34 и один Су-30 – Би-би-си).
«Непотопляемый авианосец Крым»
Закончилось тем, что ЧФ РФ, опасаясь за свою безопасность, начал тралить море близ Севастополя и принял решение о выходе на базу в Новороссийске.
То есть, после ударов по штабам, неоднократных атак дронов на рейде, ударов по кораблям в сухих доках и у причалов российские моряке осознали, что корабли могут закончиться физически.
Выяснилось, что даже против дозвуковых противокорабельных ракет и крылатых ракет воздушного базирования воевать тяжело.
И украинские дроны стали подводными, а дальше они смогут и ставить мины.
Война на Черном море в очередной раз показала, что на театре боевых действий без шхер, островов и бухт флот достаточно просто сковать.
В Первую мировую войну на самый сильный турецкий флот и тяжелый немецкий крейсер SMS Goeben блокировали российскую торговлю зерном и наносили удары по Севастополю и Николаеву. И несколько лет эскадра России, которая многократно превосходила эти черноморские силы немцев и турок, ловила в море пустоту.
Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.
Тогдашний флагман, линкор «Севастополь» немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.
Блокада
В то же время нынешний Черноморский флот, даже несмотря на все потери и частичный перевод в Новороссийски (где россиянам сложнее загружать «Калибры» на свои ракетоносцы), все же остается серьезным противником.
И дело тут даже не в том, что у них хватает носителей крылатых ракет, есть три подводных лодки и возможность перегонять малые ракетные корабли по каналам и рекам – залп высокоточного оружия у них, как и прежде, серьезный.
И даже после того, как у россиян несколько недель может никого не быть на боевом дежурстве в Черном море, развернуть свою группировку Россия может быстро.
Похоже, что работа ракет Harpoon и «Нептун» сняла вопрос российских десантов. Но главной проблемой для Украины на море стала блокада.
В 2021 году один только порт Черноморска принял тысячу судов. Вся Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) принимала несколько тысяч сухогрузов и танкеров. А сейчас в рамках временного коридора Украина отмечает проход всего двухсот.
Речная логистика через Днепр вследствие боевых действий стала невозможной на поколения вперед – потеряны миллионные инвестиции и работа для тысяч людей.
Падение экспорта зерна на 30% и экспорта металлов на 45% – это ощутимо, это миллиарды долларов.
Риски страхования, неустойка владельцев судов заказчикам делают морскую логистику украинских портов намного дороже, хоть временный коридор немного и загасил пожар в ценах, снизив их с 60 до 40 долларов за тонну.
Наконец, сохраняется чисто военная угроза: постановка мин, прилеты ракет, активность морской авиации россиян, противодесантные и противодиверсионные меры. Это то, на что Украине нужно тратить силы.
Именно поэтому Турция, Болгария и Румыния подпишут меморандум о разминировании. И именно поэтому Украине в будущем передадут корабли – минные тральщики, патрульные катера и, возможно, корветы.
Нужно расширять временный коридор, перевалку через Измаил и другие речные порты, делать невозможным остановку и досмотр россиянами при помощи вертолетов и кораблей торговых судов в открытом море.
Украина, которая критически зависит от продажи сырья, импорта технологий и машиностроения, должна контролировать свои морские ворота.
До этого еще далеко, и россияне представляют собой серьезную угрозу для судоходства в регионе. Но эвакуация из Севастополя и отказ от активного патрулирования в море – это первые признаки того, что у Москвы в Черном море есть проблемы.