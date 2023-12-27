Рейтинг Партии реформ находится на самом низком уровне за последние пять лет, следует из опроса, проведенного в сотрудничестве Института общественных исследований и Norstat Eesti AS.
По последним данным, «Отечество» поддерживают 26,3, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) – 20,4 и Партию реформ – 16,8% имеющих избирательное право граждан страны.
К концу года проценты поддержки партий стабилизировались. Лидером остается партия «Отечество», которая опережает EKRE на 5,9 процентных пункта. Расположившаяся на третьем месте Партия реформ отстает от своего ближайшего соперника на 3,6 процентных пункта. При этом рейтинг Партии реформ находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15,2), СДПЭ ( 10,7) и «Ээсти 200» (6,1). В общей сложности коалиционные партии поддерживает 33,6, а оппозиционные 61,9% респондентов.
По словам научного сотрудника Тартуского университета Мартина Мельдера, в последнем рейтинге 2023 года на вершине горы находится «Отечество».
«Ровно год назад поддержка "Отечества" составляла 7,4 процента, а сейчас она в три с половиной раза выше, или 26,3%. В течение того же года поддержка Партии реформ упала в два раза. Свою поддержку на протяжении года последовательно увеличивали социал-демократы, а в остальном рейтинг других партий за последний год осталось на том же уровне. Однако эти два изменения достаточно значительны, чтобы ознаменовать фундаментальный сдвиг в партийной системе», – считает он.