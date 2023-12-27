Рейтинг Партии реформ находится на самом низком уровне за последние пять лет

К концу года проценты поддержки партий стабилизировались. Лидером остается партия «Отечество», которая опережает EKRE на 5,9 процентных пункта. Расположившаяся на третьем месте Партия реформ отстает от своего ближайшего соперника на 3,6 процентных пункта. При этом рейтинг Партии реформ находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.

«Ровно год назад поддержка "Отечества" составляла 7,4 процента, а сейчас она в три с половиной раза выше, или 26,3%. В течение того же года поддержка Партии реформ упала в два раза. Свою поддержку на протяжении года последовательно увеличивали социал-демократы, а в остальном рейтинг других партий за последний год осталось на том же уровне. Однако эти два изменения достаточно значительны, чтобы ознаменовать фундаментальный сдвиг в партийной системе», – считает он.