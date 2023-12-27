Утром 8 мая 2008 года Джошуа Мэддокс сказал своей семье, что отправляется на длительную прогулку. Был прохладный, но приятный день, и в таких утренних прогулках 18-летнего парня не было ничего необычного. Однако на этот раз все вышло иначе, и домой он уже никогда не вернулся. Попытки найти его не увенчались успехом, на семь лет Джошуа как сквозь землю провалился, рассказывает RUS TVNET.

В августе 2015 года менее чем в двух километрах от дома Джошуа Чак Мерфи сносил старую деревянную будку, чтобы освободить место для запланированного комплекса жилых домов. В будке никто не жил годами. Она прогнила и была полна мусора. Когда Мерфи с работниками начал сносить дымоход будки, обнаружилось удивительное: на чердаке находился мумифицированный труп. Вскоре выяснилось, что это останки Джошуа Мэддокса. Он был почти полностью голый, за исключением тонкой рубашки. Остальная одежда была аккуратно сложена в будке.

Что произошло с Джошуа? Залез ли он по каким-то причинам в дымоход сам? Может быть, кто-то затащил его туда силой? Дело Джошуа Мэддокса по-прежнему является одной из самых необычных неразгаданных тайн, в которой вопросов больше, чем ответов.