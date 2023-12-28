Святые – не святые ⟩ Почему призывы раздать все деньги бедным – это популизм и лицемерие

Призывы любой церкви к скромности и бедности – это по меньшей мере лицемерие, уверена теолог и продавец бриллиантов Елена Соколовская.
Здравствуйте. Я теолог и, тут хочется написать, как молекулярный биолог Ирина Якутенко: «научный журналист», но нет. Я – продавец бриллиантов. Инвестиционных, редких и просто очень дорогих. А еще ювелирных украшений, произведений искусства и других предметов роскоши. И само это сочетание – богословие и роскошь – приводит многих моих знакомых в неописуемый восторг. Или суеверный ужас, тут уж как повезет.
Недавно на этой почве я, в который раз уже, поспорила с другом-священником. Говорит, бриллианты – от лукавого, а вместо кроссовок за тысячу евро можно купить кроссовки за сто и вообще монахи вот живут практически босиком. Очевидно, разницу, сэкономленную на кроссовках, нужно пожертвовать церкви. Вы не подумайте, друга я очень люблю и уважаю, он сам всю жизнь посвятил служению и помощи самым уязвимым слоям общества. Но, как и большинство в церкви, мой друг как бы невзначай упускает некоторые детали. И я решила напомнить об этих сущих мелочах широкой общественности аккурат во время новогодних праздников – как раз, когда принято стыдить тех, кто не считает деньги абсолютным злом.
Во-первых, все церкви всех конфессий во всех уголках мира (и монахи тоже, да-да) живут на подаяние. И мой друг-священник тоже – он же зарплату от церкви получает. И я говорю не о тех пяти евро, которые некоторые сознательные прихожане жертвуют во время воскресного богослужения. Эти пожертвования, безусловно, важное подспорье, но их не хватило бы на содержание такого огромного института. Я говорю о миллионах и миллиардах долларов и евро, которые ежегодно переводят на счета церквей те самые покупатели бриллиантов и дорогих кроссовок. «Жить босиком» монахи могут только в том случае, если кто-то уже оплатил их счета за отопление и электричество. Мы же не думаем в самом деле, что старинные монастыри с вечно сырыми подвалами можно обогреть и поддерживать в порядке за счет прибыли от натурального хозяйства, которым занимаются их жители? В мире нет ничего бесплатного, если что-то «бесплатно», значит за это уже заплатил кто-то другой.
Во-вторых, церкви за редким исключением – довольно богатые институты. Мне возразят, что Эстонская лютеранская церковь бедна, каковой ей и полагается быть, но я на это отвечу: бедна, потому что в нашей стране слишком мало воцерковленных лютеран. А те, кто есть, не в состоянии полностью оплачивать огромные счета. Поэтому наша церковь часто просит помощи у своих зарубежных братьев во Христе – тех самых, которые не бедствуют. И не надо обманываться ложной скромностью Папы римского – у него просто хорошие пиарщики. Неужели кто-то и правда думает, что Папе позволят жить в реальной бедности? Я вас умоляю!
Окружающие Его Святейшество епископы и чиновники от церкви бульдожьей хваткой держатся за свои привилегии и не дадут никому по-настоящему выбиваться из коллектива. Кстати, деньги сами по себе им действительно вряд ли нужны – у них в распоряжении есть куда больше, чем просто банковские счета, так что платить за свет и воду из личных кошельков им вряд ли приходится. Про РПЦ я даже говорить не буду – кто не слышал про «аскезу» патриарха Кирилла. Так что призывы (любой!) церкви к скромности и бедности – это по меньшей мере лицемерие. Уж кому бы стоило помолчать на эту тему…
Ну и, в-третьих. О том, чтобы отдать «разницу за кроссовки» на благотворительность. Есть такой расхожий миф, что жертвуют всегда бедные и почти никогда – богатые. Ох уж мне эти городские легенды… Всю свою сознательную жизнь я сталкиваюсь с благотворительностью. Не потому, что я такая хорошая, вовсе нет, а потому что за годы работы в СМИ избежать этого невозможно: у кого-то дом сгорел, кому-то нужно собрать на лечение за границей и т.д. И я понимаю истоки этого мифа о «жадности богатых» и «доброте бедных»: бедных просто намного больше, потому и пожертвований по пять-десять евро приходит гораздо больше (огромное спасибо вам, уважаемые жертвователи!), чем тех, которые закрывают сразу весь счет. Простая математика, дорогие мои.
И мне повезло знать тех, кто «закрывает весь счет», будь то счет за операцию больному ребенку, за лечение попавшей в ДТП собаки или оплата аренды жилья для украинских беженцев. Процентное соотношение добрых людей в любом срезе общества одинаково. Каждый отдает столько, сколько может: последнюю десятку со счета или полмиллиона с дивидендов. И это ли не прекрасно?
В этом месте многие говорят, что эти богачи могли бы не покупать бриллиант, а вместо этого жертвовать еще больше. И тут у меня начинает дергаться глаз – не люблю социализм, что поделать. Не могли бы, ребята, не могли бы. Потому что стремление много работать и много зарабатывать, оно не с потолка берется. Это острое желание стать лучшей версией себя, вырваться из той самой бедности. А бриллианты, дорогие рестораны и кроссовки за тысячу – это вознаграждение. Если не будет вознаграждения, не будет желания зарабатывать добавленную стоимость. Нет добавочной стоимости – нет пожертвований, соответственно, монахам придется искать работу. Которой, кстати, тоже не будет, потому что никому не захочется создавать рабочие места, платить огромные налоги, ежедневного рисковать всем, и за все это не получать вознаграждения.
Да, эти люди много тратят, некоторым кажется, что несправедливо много (отнять и поделить?). И когда этот богатый человек идет на благотворительный ужин, покупает на благотворительном аукционе дорогое украшение – он развлекается, получает свое вознаграждение. Но кусочек от его вкусного пирога перепадает тем, кто нуждается. Больным детям, бездомным животным, подающим надежды спортсменам и т.д. А налоги с его дорогих покупок уйдут на развитие медицины и образование, строительство дорог и оборону.
Ну и напоследок напомню, что ни Авраам, ни цари Давид и Соломон не были бедными людьми, но это не помешало им быть верными своему Богу и служить ему.