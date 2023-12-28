Святые – не святые ⟩ Почему призывы раздать все деньги бедным – это популизм и лицемерие

Во-вторых, церкви за редким исключением – довольно богатые институты. Мне возразят, что Эстонская лютеранская церковь бедна, каковой ей и полагается быть, но я на это отвечу: бедна, потому что в нашей стране слишком мало воцерковленных лютеран. А те, кто есть, не в состоянии полностью оплачивать огромные счета. Поэтому наша церковь часто просит помощи у своих зарубежных братьев во Христе – тех самых, которые не бедствуют. И не надо обманываться ложной скромностью Папы римского – у него просто хорошие пиарщики. Неужели кто-то и правда думает, что Папе позволят жить в реальной бедности? Я вас умоляю!

Окружающие Его Святейшество епископы и чиновники от церкви бульдожьей хваткой держатся за свои привилегии и не дадут никому по-настоящему выбиваться из коллектива. Кстати, деньги сами по себе им действительно вряд ли нужны – у них в распоряжении есть куда больше, чем просто банковские счета, так что платить за свет и воду из личных кошельков им вряд ли приходится. Про РПЦ я даже говорить не буду – кто не слышал про «аскезу» патриарха Кирилла. Так что призывы (любой!) церкви к скромности и бедности – это по меньшей мере лицемерие. Уж кому бы стоило помолчать на эту тему…