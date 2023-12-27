Генсек ЭОК о расколе среди фехтовальщиц: не припомню, чтобы отношения были настолько напряженными

Дело в том, что, помимо хозяев, на Парижских играх выступят лишь восемь женских сборных, а Эстония на данный момент не входит в их число. Ситуация еще может измениться - впереди два этапа Кубка мира, но задача крайне сложная.

По сути, наши фехтовальщицы должны попасть как минимум в четверку лучших на обоих этапах Кубка мира и надеяться на то, что наши главные конкуренты – украинки – в это же время потерпят неудачу.

Помимо такой конкуренции, напряжения добавляют и внутренние раздоры, которые месяц назад завершились тем, что бронзовая призерша Олимпийских игр в Токио в индивидуальном зачете Катрина Лехис отказалась представлять команду под руководством нынешнего главного тренера Кайдо Кааберма.

По словам президента Федерации фехтования Пеэтера Ярвелайда, проблема кроется не во взаимоотношениях Кааберма и Лехис.

«Конфликт существует между Лехис, спонсорами и их путем», — сказал он в интервью ERR, имея в виду ситуацию когда Кааберма раскритиковал тренера Лехис Николая Новоселова после итальянского этапа Кубка мира.

Сийм Суклес, генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета, который наблюдает всю эту ситуацию и иногда исполняет роль примирителя, так прокомментировал конфликт:

«Внутренние отношения напряженные, мы не припомним, чтобы нечто подобное происходило за последние годы. / -- / Я говорю, то, что мы разрешили – и действительно, в начале декабря была последняя встреча, касается как их внутренних, так и финансовых отношений. Но тем не менее, наша рекомендация касается многих: не стоит танцевать польку. Иногда надо танцевать летку-енку: шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед».