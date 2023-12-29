Борис Тух ⟩ Экскурсия в полузабытое (с)мутное время

Януш Гловацкий знал, что фантасмагоричную реальность театр может передать только самыми сильнодействующими выразительными средствами. Любой ценой вывести зрителя из равновесия, заставить сначала решить, что сюжет и героини «Трех сестер» опущены в обстановку «На дне», а потом отказаться от этой «находки» и только следить за происходящим на сцене. Следить пристально, не упуская из виду ни одну мелочь, потому что пьеса в композиционном отношении сделана великолепно, постоянно ставит зрителя в тупик, доводя любую ситуацию до абсурда и обманывая его ожидания; она требует очень четкого ритма (в спектакле «Ванемуйне» как раз ритм утрачен) и очень непростого сценографического решения, так как действие время от времени требует проницаемости и вхождения друг в друга разных пространств: во втором акте, когда «четвертая сестра», которая вовсе и не сестра и даже не женщина, рассказывает о своих опасных похождениях в Нью-Йорке, две реальности сливаются в одну и сестры включаются в действие, которое происходит по другую сторону океана и в прошедшем для них времени. Такой вот сюрреализм!