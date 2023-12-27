Уехавших в США российских фехтовальщиков объявило в розыск МВД России

По какой статье разыскивают фехтовальщиков, не уточняется, первым на появление спортсменов в базе МВД внимание обратило издание «Медиазона».

Фехтовальщики являются титулованными спортсменами: Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Виолетта Бида также участвовала в Олимпиаде и побеждала на международных соревнованиях.

Сообщается, что летом все бюрократические вопросы были улажены, американская Академия мастеров фехтования приняла российских фехтовальщиков, а затем Американская фехтовальная федерация допустила Сергея Биду до участия в соревнованиях на территории США. С тех пор он трижды занимал первые места в различных соревнованиях.

В комментарии «Медиазоне» Сергей Бида предположил, что поводом для уголовного преследования мог послужить их статус (Сергей был офицером Росгвардии, а Виолетта — сотрудницей Минобороны), однако от дальнейших комментариев отказался: «Я решил отрешиться от всего этого и не хочу иметь ничего общего с политикой, особенно российской».