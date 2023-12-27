Хорошие новости для квартирных товариществ Ида-Вирумаа

С 24 января квартирные товарищества и самоуправления Ида-Вируского уезда смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию.
24 января KredEx начнет прием ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов Ида-Вируского уезда. Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности. Бюджет пособия — 9,4 млн евро.
Руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу призывает всех подать ходатайство, поскольку в Ида-Вирумаа никогда прежде не было столь хороших возможностей для ремонта жилья за счет государственной субсидии.
«Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях. Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь оно покрывает 70% от стоимости работ. При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%», - сообщила Рейнсалу.
Помимо большой ставки пособия, государственные услуги помогут товариществам с покрытием доли самофинансирования. Если банк не выдает кредит, можно ходатайствовать о кредите на реновацию многоквартирного дома в KredEx. Также на помощь товариществам придет поручительство KredEx по кредиту для многоквартирного дома, о котором можно ходатайствовать в банке.
Имеется и ориентированное специально на Ида-Вирумаа консультирование KredEx. Информированием квартирных товариществ Ида-Вируского уезда занимается консультант по Ида-Вирумаа, которого можно также пригласить на собрание товарищества.
Бесплатные рекомендации по состоянию многоквартирного дома и потребности в реконструкции дает технический эксперт KredEx. Перед началом приема ходатайств KredEx организует для всех желающих по всему уезду информационные дни. Информация о консультировании и информационных днях доступна ЗДЕСЬ.
При частичной реконструкции энергоэффективность здания должна повыситься по меньшей мере на один класс. При полной реконструкции потребуется достичь класса энергоэффективности С или выше. Пособие выделяется в числе прочего на реновацию несущей конструкции и фасада дома, строительство системы водоснабжения и канализации, установку системы сбора сточных вод, ремонт балконов, строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей, реконструкцию электросистемы здания и т. д. У пособия отсутствует минимальный лимит. При полной реконструкции максимальная сумма пособия составляет 1,5 млн евро, при частичной максимальный предел отсутствует.
Ходатайства будут приниматься в любое время до исчерпания бюджета на государственном портале E-toetus.
Проект финансирует Европейский фонд восстановления и устойчивости (RRF).
Объединенное учреждение EAS и KredEx является одной из сторон проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, объединяющего знания и опыт разных сторон с целью реконструкции жилищного фонда Эстонии к 2050 году.