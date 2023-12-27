Хорошие новости для квартирных товариществ Ида-Вирумаа

24 января KredEx начнет прием ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов Ида-Вируского уезда. Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности. Бюджет пособия — 9,4 млн евро.

Руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу призывает всех подать ходатайство, поскольку в Ида-Вирумаа никогда прежде не было столь хороших возможностей для ремонта жилья за счет государственной субсидии.

«Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях. Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь оно покрывает 70% от стоимости работ. При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%», - сообщила Рейнсалу.

Помимо большой ставки пособия, государственные услуги помогут товариществам с покрытием доли самофинансирования. Если банк не выдает кредит, можно ходатайствовать о кредите на реновацию многоквартирного дома в KredEx. Также на помощь товариществам придет поручительство KredEx по кредиту для многоквартирного дома, о котором можно ходатайствовать в банке.

Имеется и ориентированное специально на Ида-Вирумаа консультирование KredEx. Информированием квартирных товариществ Ида-Вируского уезда занимается консультант по Ида-Вирумаа, которого можно также пригласить на собрание товарищества.