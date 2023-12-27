Ср, 27.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Последние атаки на российские объекты очень болезненны для Кремля, и эти атаки продолжатся

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Залужный: единственный способ победить Россию - это наносить все большие потери российской армии
  • Главам государств СНГ ясно, в какой ситуации на самом деле находится Россия
  • Израиль расширяет свои военные операции в секторе Газа

Исключительно сильный взрыв на российском десантном корабле свидетельствует об очень точном попадании. Украина должна была располагать точной разведывательной информацией и сильной мотивацией для проведения этой операции, утверждает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал новый законопроект о мобилизации, поступивший из правительства на рассмотрение в парламент, на специально организованной для этого отдельной пресс-конференции. По его словам, украинский Генштаб предложил в следующем году мобилизовать дополнительно полмиллиона человек в связи с ходом войны. Он считает, что это возможно, если срок пребывания бойцов в зоне боевых действий будет составлять 36 месяцев и на фронте не будет очень серьезных проблем.

Слова начальника Генштаба следует интерпретировать таким образом, что ныне мобилизованные и воюющие бойцы могли бы быть демобилизованы с 2025 года. Следует подчеркнуть, что главком ВСУ не пожелал осуждать тех, кто уехал от мобилизации за границу, но заявил, что рад был бы вскоре увидеть этих людей в рядах армии и что он готов организовать их обучение за рубежом.

В целом можно сделать вывод, что у главкома ВСУ нет непреодолимых разногласий с правительством, и власти Украины пытаются подготовиться к более долгосрочной войне. Пресс-конференция, видимо, была организована с целью снизить возможности манипуляции информацией за счет якобы имеющегося конфликта правительства и ВСУ. Генерал Залужный также отметил, что единственный способ победить Россию - это наносить все большие потери российской армии, что в какой-то момент заставит политическое руководство РФ отступить. По словам генерала, сейчас сложно прогнозировать наступление этого момента, поскольку российское руководство проявило крайнее пренебрежение к потерям своей живой силы.

Видео взрыва десантного корабля

Минобороны России признало нападение украинской крылатой ракеты на десантный корабль в Феодосии, но утверждает, что корабль получил повреждения и погиб только один человек. В Минобороны России подтверждают, что атака была осуществлена управляемыми ракетами, выпущенными с самолетов. В Минобороны РФ настаивают, что два украинских штурмовика Су-24, принимавшие участие в атаке, были уничтожены российской ПВО.

Однако все опубликованные видеокадры атаки показывают, что российская ПВО во время удара не работала. Совершенно бессмысленна и распространяемая Минобороны ложь о том, что транспортная система Крыма продолжает работать в обычном режиме, поскольку местные власти закрыли главный железнодорожный вокзал Феодосии и поезда туда больше не ходят. Желание Минобороны России преуменьшить произошедшее понятно, но распространение лжи, которую легко опровергнуть, свидетельствует о спешке и крайней неуверенности.

К настоящему моменту в социальных сетях опубликованы десятки видео того, что произошло на десантном корабле, и нет никаких сомнений в том, что этот корабль больше никогда не выйдет в море. Исключительно сильный взрыв на корабле является свидетельством идеального попадания. Ясно, что украинская армия не стала бы тратить те немногие крылатые ракеты, которые имеются в ее распоряжении, на уничтожение пустого десантного корабля. Украина должна была располагать точной разведывательной информацией и сильной мотивацией для проведения этой операции.

Такую мотивацию обеспечивает возросшее количество иранских дронов. Если Россия по-прежнему получает большое количество дронов из Ирана, можно сделать вывод, что производство дронов в России не удалось запустить в значительном объеме. Вчера в российских соцсетях начала распространяться информация о том, что на корабле находились артиллерийские боеприпасы и ракеты «Град» многопусковых систем и что 62 члена экипажа погибли.

Возможно, это дезинформационная кампания, организованная российскими властями с целью прикрыть потерю иранских беспилотников. Уничтожение десантного корабля также означает, что России будет сложнее организовать военные поставки в Крым, если Крымский мост будет разрушен.

Удар в идеальный момент

Созданный вчера стратегический негативный имидж командование российской армии попыталось уравновесить массированной атакой иранских беспилотников. В воздух взлетело 46 дронов, из них ПВО Украины сбило 32. По данным Украины, часть несбитых дронов попала в прифронтовые районы, часть упала на пустыри.

Россия в последние дни прекратила использование штурмовой авиации на Южном фронте, и, судя по всему, отсутствие авиаударов попытались компенсировать беспилотниками. Одного этого недостаточно, чтобы сбалансировать стратегическую картину, и более массированные ракетные удары по украинским городам, вероятно, были бы единственным ответом, который мог бы выровнять ситуацию. По каким-то причинам российская армия больше не имеет возможности организовывать подобные атаки.

Украинские атаки в Феодосии и других районах на юге сейчас особенно болезненны для России еще и потому, что на днях в Санкт-Петербурге собрались главы государств СНГ. Последние и безо всякого брифинга поймут, в какой ситуации находится Россия.

Александр Лукашенко пытался поддержать Россию стратегическими коммуникациями. Заявление Лукашенко о том, что Россия уже разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, не облегчает положение россиян. Более того, в этом году как минимум трижды сообщалось о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Точно так же не имеет значения и намерение президента Беларуси представить анализ «проигранной Украиной войны».

Вчера серия украинских авиаударов на юге продолжилась в Евпатории в западной части Крыма, в также в Армянске в северной части. Кроме того, появились сообщения о взрывах в районе портовых городов Мариуполь и Бердянск на Азовском море.

Ситуация на фронтах

Число атак российской армии вчера было несколько выше, чем днем ранее.

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжает довольно рутинные атаки в направлении Купянска, но успеха не достигает. Южнее русская армия продолжала активные атаки в направлении Лимана. Российские блогеры сообщают о небольших достижениях, но, учитывая высокий спрос на объявления о победах со стороны российского руководства, они могут быть неправдой.

Вчера активность российских войск в районе Бахмута немного возросла, и они пытались атаковать как к северу, так и к югу от города. Серьезных изменений на линии фронта это не принесло.

В Донецкой области российские силы наиболее активны в районе Авдеевки, но украинская оборона выстояла. Что касается Марьинки, то главком ВСУ также заявил вчера, что, по сути, украинские силы отошли с территории города и заняли новые позиции на его окраинах. При этом вчера можно было увидеть видеоролики о том, как идут бои на территории города. Нет оснований говорить, что ситуация у Марьинки существенно изменилась и что российская армия сможет оттуда быстро наступать.

В положении на Южном фронте изменений нет. Россия пытается сбалансировать ситуацию в Приднепровье, второй день обстреливая средствами артиллерии Херсон. Некоторые атаки, по всей видимости, также были осуществлены с использованием систем С-300. Вчера эти системы использовались при ударах по железнодорожному вокзалу Херсона, когда там комплектовался эвакуационный поезд. Сообщается, что в результате нападения погиб один украинский полицейский. Атаки на украинские плацдармы на восточном берегу Днепра не дали результатов.

Война Израиля и ХАМАС

Вчера Израиль объявил, что расширит свои военные операции в секторе Газа и начнет зачистку центральной части сектора. Несколько дней назад жителям посоветовали покинуть территорию. Операции по разминированию на севере Газы еще не завершились. Остались небольшие очаги, и, вероятно, в этом районе высвободятся какие-то войска, которые можно будет перебросить в другое место.

В южной части сектора продолжается военная операция в городе Хан-Юнис. Хотя на прошлой неделе израильские силы продвигались вперед не очень быстро, из региона поступают сообщения об уничтожении ключевых членов ХАМАС.

Атаки «Хезболлы» с территории Ливана продолжаются, но в последние дни их количество постепенно сократилось, сейчас в день происходит менее десяти волн ударов. До середины декабря происходило более десяти нападений в день, и осуществлялись они в гораздо более опасной форме. Контратаки Израиля были очень энергичными. На Западном Берегу продолжаются столкновения израильской армии с палестинскими группировками, однако количество боевых контактов там также сократилось.

Хуситы запустили новые беспилотники из Йемена по грузовым судам в Красном море, но не смогли их поразить. Флот США заявил об уничтожении боевыми кораблями нескольких дронов и ракет в районе Красного моря. Стоит отметить, что пока не удалось реализовать эффективные меры по контролю над хуситами и организовать нападения на подконтрольные им территории. Израиль также сбил по меньшей мере один беспилотник хуситов вблизи своей территории над Красным морем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх