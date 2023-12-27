ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Последние атаки на российские объекты очень болезненны для Кремля, и эти атаки продолжатся

Видео взрыва десантного корабля

Минобороны России признало нападение украинской крылатой ракеты на десантный корабль в Феодосии, но утверждает, что корабль получил повреждения и погиб только один человек. В Минобороны России подтверждают, что атака была осуществлена управляемыми ракетами, выпущенными с самолетов. В Минобороны РФ настаивают, что два украинских штурмовика Су-24, принимавшие участие в атаке, были уничтожены российской ПВО.

Однако все опубликованные видеокадры атаки показывают, что российская ПВО во время удара не работала. Совершенно бессмысленна и распространяемая Минобороны ложь о том, что транспортная система Крыма продолжает работать в обычном режиме, поскольку местные власти закрыли главный железнодорожный вокзал Феодосии и поезда туда больше не ходят. Желание Минобороны России преуменьшить произошедшее понятно, но распространение лжи, которую легко опровергнуть, свидетельствует о спешке и крайней неуверенности.

К настоящему моменту в социальных сетях опубликованы десятки видео того, что произошло на десантном корабле, и нет никаких сомнений в том, что этот корабль больше никогда не выйдет в море. Исключительно сильный взрыв на корабле является свидетельством идеального попадания. Ясно, что украинская армия не стала бы тратить те немногие крылатые ракеты, которые имеются в ее распоряжении, на уничтожение пустого десантного корабля. Украина должна была располагать точной разведывательной информацией и сильной мотивацией для проведения этой операции.