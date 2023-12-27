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У соседей ⟩ Церковь – недвижимость, которую трудно продать

rus.postimees.ee
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Церковь. Снимок иллюстративный.
Церковь. Снимок иллюстративный. Фото: Arvet Mägi

Финские евангелическо-лютеранские приходы владеют слишком большим количеством зданий. Число членов церкви сокращается, а денег на содержание всех зданий не хватает, передает YLE.

В общей сложности у 354 общин есть более чем 7 000 церквей, часовен, приходских залов, лагерных центров и других зданий.

У церквей больше помещений, чем им нужно, особенно в районах, где наблюдается депопуляция из-за оттока населения.

К примеру, церковь в Иматранкоски не используется с 2020 года. Прихожане безуспешно ищут покупателя для здания, содержание которого обходится в 60 000 евро в год.

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