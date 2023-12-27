У соседей ⟩ Церковь – недвижимость, которую трудно продать

В общей сложности у 354 общин есть более чем 7 000 церквей, часовен, приходских залов, лагерных центров и других зданий.

У церквей больше помещений, чем им нужно, особенно в районах, где наблюдается депопуляция из-за оттока населения.

К примеру, церковь в Иматранкоски не используется с 2020 года. Прихожане безуспешно ищут покупателя для здания, содержание которого обходится в 60 000 евро в год.