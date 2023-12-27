Трудности с поставками в Эстонию важных лекарств стали еще значительнее

Этой весной родителям было непросто найти в аптеках антибиотики и жаропонижающие средства, подходящие для детей, осенью в дефиците оказался препарат Sorbister, который необходим для страдающих заболеваниями почек, и в итоге пришлось использовать партии этого препарата из государственного чрезвычайного резерва лекарств, потому что из-за трудностей с поставками в аптеках этого лекарства не было в наличии. В уходящем году и больницы столкнулись с серьезной нехваткой лекарств.