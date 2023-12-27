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Трудности с поставками в Эстонию важных лекарств стали еще значительнее

PM Majandus
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Лекарства. Снимок иллюстративный.
Лекарства. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Трудности с поставками лекарств являются постоянно растущей проблемой во всей Европе. И в Эстонии в этом году в аптеках наблюдался дефицит лекарств, причем куда более серьезный, чем годом ранее. Причиной затруднений с поставками является как повышенный спрос, так и нехватка лекарственных препаратов.

Этой весной родителям было непросто найти в аптеках антибиотики и жаропонижающие средства, подходящие для детей, осенью в дефиците оказался препарат Sorbister, который необходим для страдающих заболеваниями почек, и в итоге пришлось использовать партии этого препарата из государственного чрезвычайного резерва лекарств, потому что из-за трудностей с поставками в аптеках этого лекарства не было в наличии. В уходящем году и больницы столкнулись с серьезной нехваткой лекарств.

Если в 2021 году в аптеках наблюдался дефицит 183 наименований лекарств, то в 2022 году были трудности с 359 наименованиями лекарственных препаратов.

Подробнее о проблеме можно прочитать на новостном портале ERR.

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