Президент МОК: невыполнение требований Украины не означает поддержку войны

В начале декабря МОК сообщил, что спортсмены из стран-агрессоров получат возможность принять участие в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Но только в случае, если они будут выступать в статусе нейтральных спортсменов и не будут иметь отношения к силовым структурам России.

«Невыполнение требований Украины не означает поддержку войны. Тем более, что с самого начала полномасштабного вторжения мы проявили беспрецедентную солидарность с украинскими спортсменами. Почему Украина должна наказывать своих спортсменов за действия российской армии и лишать их мечты об участии в Олимпийских играх?» - прокомментировал Бах ситуацию в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Бах также добавил, что решение допустить на Олимпиаду спортсменов из России и Беларуси не изменит ход вооруженного конфликта в Украине в пользу России. «Это еще раз дает миру понять важность санкций против этого правительства», — заявил Бах.

Решение МОК от 8 декабря вызвало резкую реакцию как в Украине, так и в России. Россия опасается, что эти критерии не позволят ее лучшим спортсменам участвовать в Играх.

«Это означает, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение», — прокомментировал Бах.