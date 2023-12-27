«Славян с Норвегии». Финляндия расследует военные преступления командира «Русича» в Украине

Африка. Фото: Getty Images

В 2020 году Массакуа арестовали, в 2021-м начали судить, а в 2022-м финский суд его оправдал, признав обвинения недоказанными. Финская прокуратура подала апелляцию на приговор и дело отправили на пересмотр. Ожидалось, что новое судебное решение вынесут до конца 2023 года. Этого пока не произошло.

В Финляндии было еще два «универсальных» дела, касающихся событий в Ираке. В последние годы расследования и судебные процессы по принципу универсальной юрисдикции активно шли в десятках стран - только с 2018 по 2020 годы международная платформа CivilMplus насчитала 107 таких кейсов в 16 странах Европы, а также в Сенегале и США. Они касались преступлений во время диктаторских режимов и гражданских войн, начиная с Испании 1936 года при Франко и до пыток активистов во время акций протеста в Беларуси в 2020 году при Лукашенко.

В сентябре 2023 года в Швейцарии судили бежавшего из Беларуси в 2018 году бывшего бойца спецназа Юрия Гаравского по делу о его причастности к «эскадрону смерти» - похищениям силовиками в 1999 году двух белорусских оппозиционеров и бизнесмена. Суд признал, что роль Гаравского в этом деле осталась неясной. Это был первый в истории Швейцарии случай суда над иностранцем, обвиняемым по делу о насильственном исчезновении.

Дела по универсальной юрисдикции и новое расследование против Петровского в Финляндии подчеркивают принцип неотвратимости наказания, говорит Григорий Вайпан. «В современном мире при существующих правовых инструментах уйти от ответственности за военные преступления становится все сложнее. То, что страны готовы использовать механизм универсальной юрисдикции - это шаг, который позволит приблизить неотвратимость ответственности за преступления, совершенные в Украине», - говорит юрист.

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Судя по официальному каналу ДШРГ «Русич», они отменили свое решение больше не участвовать во вторжении в Украину. В нем продолжают собирать средства на обмундирование, рекламируют наборы с биодобавками c названием «OZVerin» и слоганом «Будет круче, чем в Буче», а также вешают селфи с замазанными лицами с линии фронта. Собеседник Би-би-си из «Русича» пытается объяснить: «Ты фильм "Бесславные ублюдки" смотрела? Мы такие же». На замечание о том, что в этом художественном фильме еврейский спецотряд уничтожал нацистов, он говорит: «Ну, а мы наоборот».

- То есть, вы нацисты?

- Как будто что-то плохое, - отвечает он и посылает веселый смайлик.