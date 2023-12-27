Столичный торговый центр сокращает время бесплатной парковки

«Это шаг навстречу клиентам», – сказал руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Сейчас у Ülemiste можно круглосуточно парковаться бесплатно, что привело к ситуации, когда некоторые машины стоят на парковке несколько дней, а то и недель.

Из-за этого посетителям торгового центра стало сложнее найти парковочное место, и теперь эта проблема будет решена. На протяжении многих лет клиенты указывали в опросах, что в часы пик довольно сложно найти свободное парковочное место, хотя для машин есть уличная, подземная и крытая парковки. «Нам кажется, что все клиенты смогут совершить покупки за пять часов», – добавил Пярнитс.

Парковку вокруг Ülemiste будет организовывать фирма Snabb. Она установит перед въездами на указанные выше парковки камеры распознавания номеров, время парковки будет отсчитываться автоматически. Также автоматически будет происходить прерывание парковки, когда клиент покинет торговый центр.

По словам исполнительного директора Snabb Кустаса Кыйва, решение торгового центра повлияет и на организацию парковок в Эстонии в более широком смысле. Часто штрафы выписываются из-за того, что клиенты забывают положить парковочные часы на переднюю панель своего автомобиля. В итоге люди расстраиваются и ходят весь день без настроения, а парковочные фирмы получают необоснованный доход от штрафов.

«Как новый парковочный оператор торгового центра Ülemiste нам приятно решить эту проблему и сделать парковку для клиентов незаметной и беззаботной», – прокомментировал Кыйв.

Чтобы оставаться на парковке более пяти часов, удобнее всего использовать приложение Snabb. Когда вы начинаете парковку с помощью приложения Snabb, плата за нее начинает взиматься только через пять часов после въезда на стоянку. Кроме того, можно пользоваться приложением pargi.ee, а также отправлять SMS, в этом случае плата за парковку начинается сразу. Каждые полчаса стоят один евро, 24 часа – 12 евро.