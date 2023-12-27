Таллинн получил право на организацию важнейшего мероприятия

«Международные детские игры, организуемые в сотрудничестве с Эстонской федерацией школьного спорта в год, когда Таллинн будет носить титул европейской столицы спорта, способствуют популяризации юношеского спорта и открывают двери таллиннской молодежи для соревнований с сверстниками из разных стран. В Играх примут участие почти 1800 молодых людей со всего мира», – подчеркнул вице-мэр Тийт Терик.

Первые Детские Игры состоялись в 1968 году в Целе, Словения, и с тех пор стали престижным событием для юных талантов. В этом году почти 1900 школьников из 90 городов 25 стран участвовали в Играх, которые проходили в Тэгу, Южная Корея. В следующем году таллиннская делегация молодых спортсменов примет участие в Играх в Леоне, Мексика, соревнуясь в баскетболе 3х3, теннисе, плавании, тхэквондо и волейболе.