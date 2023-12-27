ЧП в Тарту: загоревшийся в прихожей шкаф поставил под угрозу жизнь хозяев квартиры

22 декабря в 23:45 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Магазини в Тарту возник пожар, подъезд и квартира задымлены. В прихожей одной из квартир загорелся шкаф, а также некоторые предметы на полу.

Спасатели Тартуской спасательной команды, прибывшие на место пожара, вытащили из задымленной квартиры одного пострадавшего и передали его врачам «Скорой помощи». Еще одному человеку, находившемуся в квартире, медицинская помощь не потребовалась.

К 00:54 пожар был локализован. Прихожая сильно пострадала от огня и дыма, но пока точная причина пожара еще не названа.

Спасателям в Тарту хватало работы и в последующие дни. 23 декабря в 14:44 обеспокоенный житель одного из многоквартирных домов в Тарту попросил спасателей прибыть и проверить соседнюю квартиру, где дымовой датчик очень долго подавал сигналы тревоги. Спасатели проникли в квартиру и обнаружили пьяного хозяина, который уснул во время готовки, и еда горела на плите. Пищу убрали с плиты, жилые помещения проветрили.

24 декабря в 12:00 поступил сигнал о возгорании электрощита в квартире на улице Лубья в Тарту. В квартире отключили электричество. Спасатели проверили щит и установили, что опасности больше нет.