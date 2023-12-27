Открывается железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой

Поезд LTG Link будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги - во второй половине дня. Поездка между двумя столицами займет четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.

Поезд отбывает из Вильнюса в 6:30 утра, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51 и из Йонишкиса - в 9:30. В Елгаву поезд прибывает в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15:28, из Елгавы - в 16:08, из Шяуляя - в 17:21 и из Вильнюса - в 19:51.

На первом поезде сегодня в Ригу приедут премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Марюс Скуодис.

В Риге в 10:43 гостей встретят премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоится рабочий обед глав правительств двух стран.

Стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.

В поезде будет 142 места и четыре стойки для велосипедов.