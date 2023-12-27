Зоозащитники просят жителей Эстонии по возможности обойтись без фейерверков

«Для всех животных и птиц фейерверки - это нечто совершенно непонятное, а потому пугающее и вызывающее стресс. Первая реакция большинства животных на такое явление - бегство. Птицы в панике взмывают в небо, часто не понимая, где они находятся, и не считаясь с собственными силами, многие из них могут погибнуть. Животные бегут вслепую, что может сбить их с пути или привести к опасности», - пояснила руководитель общества защиты животных Маргит Мидро.

Эстонское общество защиты животных рекомендует встречать Новый год так, чтобы это не вызывало беспокойства у животных. Можно купить менее громкий фейерверк, насладиться световым шоу вместо салюта или ограничиться бенгальскими огнями.

Следует воздержаться от запуска фейерверков вблизи природных и ландшафтных заповедников, заказников, зоопарков и парков, животноводческих ферм, конюшен и приютов для животных.

В новогоднюю ночь лучше завести домашних животных в дом и сделать все возможное, чтобы они как можно дольше не испытывали стресса в течение новогоднего праздника. Не следует брать домашних животных на улицу, где будут запускать фейерверки.

Чтобы новогодние салюты не тревожили домашних животных, в этот день их стоит утомить долгой прогулкой, активными занятиями или интеллектуальной игрой. Сельскохозяйственных животных на время фейерверка следует завести в сарай или хлев, а домашних - держать в помещении. Животные должны находиться в помещении, а радио или телевизор должны работать с умеренной громкостью. Окна в помещении должны быть закрыты, чтобы в них не попадали световые блики.

В преддверии Нового года стоит проверить, чипирован ли домашний питомец и зарегистрирован ли он, чтобы в случае пропажи его можно было быстро вернуть домой. Если домашнее животное пропало в новогоднюю ночь, следует немедленно начать его поиски и сообщить об этом как в ближайший приют для животных, так и в местное самоуправление.