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Кровавое Рождество ⟩ В эстонском городе четыре человека получили ножевые ранения

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По данным полиции, в Хаапсалу во время Рождества произошло два инцидента с поножовщиной, в результате которых пострадали четыре человека Подозреваемые были задержаны полицией.

24 декабря около одного часа ночи полиция получила сообщение, что 48-летняя женщина ударила ножом своего знакомого 23-летнего мужчину в квартире в Хаапсалу. В результате нападения мужчина был ранен и доставлен в больницу.

Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой в преступлении.

26 декабря около 23:00 полиция получила сообщение, что 46-летний мужчина ударил ножом 36-летнего во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития алкоголя в квартире в Хаапсалу. У пострадавшего были серьезные ранения, и он был доставлен в больницу. Кроме того, пострадали находившиеся в той же квартире 51-летняя и 36-летняя женщины, которые получили легкие травмы.

Полиция задержала 46-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

Оба инцидента расследуют как причинение тяжкого вреда здоровью.

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