Кровавое Рождество ⟩ В эстонском городе четыре человека получили ножевые ранения

24 декабря около одного часа ночи полиция получила сообщение, что 48-летняя женщина ударила ножом своего знакомого 23-летнего мужчину в квартире в Хаапсалу. В результате нападения мужчина был ранен и доставлен в больницу.

26 декабря около 23:00 полиция получила сообщение, что 46-летний мужчина ударил ножом 36-летнего во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития алкоголя в квартире в Хаапсалу. У пострадавшего были серьезные ранения, и он был доставлен в больницу. Кроме того, пострадали находившиеся в той же квартире 51-летняя и 36-летняя женщины, которые получили легкие травмы.