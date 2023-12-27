ФОТО ⟩ Работники таллиннских кладбищ получат в помощь электромобили

По словам вице-мэра Владимира Света, выбор в пользу аренды электромашин был сделан с учетом экологических целей города, при этом учитывалась и эффективность их основного назначения. «Пополнение нашего автопарка пятью новыми машинами для технического обслуживания - небольшой, но важный вклад в достижение климатических целей Таллинна: мы все больше используем в городе электротехническое оборудование. Кладбища - это место, где проводимые работы по обслуживанию и уборке должны выполняться деликатно и минимально беспокоить посетителей, и для этого идеально подходят электрические машины технического обслуживания», - сказал Свет.

Экологически чистые электрические грузовички Addax будут использоваться для различных работ по обслуживанию кладбищ. Kadrioru Park управляет кладбищами Сиселинна, Рахумяэ, Хийу-Раху, Пирита, Лийва, Пярнамяэ и Метсакальмисту. Четыре машины будут обслуживать кладбища, а одна - парк Кадриорг.

По словам директора Kadrioru Park Айна Ярве, электромобили хорошо подходят для кладбищенских дорог. «С давних же времен действовал расчет, что на кладбище должно быть место для передвижения лошади и катафалка», - сказал Ярве.