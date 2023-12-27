ФОТО ⟩ Работники таллиннских кладбищ получат в помощь электромобили

Муниципальное предприятие Kadrioru Park, которое обслуживает таллиннские кладбища и управляет ими, с нового года будет использовать для обслуживания кладбищ электромобили Addax, которые лучше приспособлены к условиям кладбищ, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.
По словам вице-мэра Владимира Света, выбор в пользу аренды электромашин был сделан с учетом экологических целей города, при этом учитывалась и эффективность их основного назначения. «Пополнение нашего автопарка пятью новыми машинами для технического обслуживания - небольшой, но важный вклад в достижение климатических целей Таллинна: мы все больше используем в городе электротехническое оборудование. Кладбища - это место, где проводимые работы по обслуживанию и уборке должны выполняться деликатно и минимально беспокоить посетителей, и для этого идеально подходят электрические машины технического обслуживания», - сказал Свет.
Экологически чистые электрические грузовички Addax будут использоваться для различных работ по обслуживанию кладбищ. Kadrioru Park управляет кладбищами Сиселинна, Рахумяэ, Хийу-Раху, Пирита, Лийва, Пярнамяэ и Метсакальмисту. Четыре машины будут обслуживать кладбища, а одна - парк Кадриорг.
По словам директора Kadrioru Park Айна Ярве, электромобили хорошо подходят для кладбищенских дорог. «С давних же времен действовал расчет, что на кладбище должно быть место для передвижения лошади и катафалка», - сказал Ярве.
Мартин Лилль, генеральный директор компании Puhastusimport OÜ, поставившей автомобили, отметил, что Addax имеет опыт работы в странах Северной Европы и что проблем с автомобилем или его аккумулятором нет даже в зимних условиях. «Мы имеем дело с компактным, узким и нешумным грузовиком, который удобен для пользователя и пригоден для маневрирования в стесненных условиях кладбищ», - пояснил Лилль.
Договор аренды на использование электромобилей для технического обслуживания кладбищ заключен сроком на пять лет. Согласно договору, за аренду и регулярное обслуживание пяти автомобилей в течение 60 месяцев необходимо заплатить в общей сложности 124 975 евро плюс налог с оборота, плюс страхование имущества. По приблизительным подсчетам, электромобили, применяемые для технического обслуживания кладбищ, позволят сэкономить на топливе около 10 000 евро за пять лет.
По словам Ярве, раньше работникам кладбища приходилось возить инструменты и материалы в ковше трактора, теперь же все можно доставлять более комфортно. Однако полностью отказаться от тракторов нельзя. Они нужны при рытье могил. «И даже там финальные отделочные работы по-прежнему выполняются человеком вручную, их невозможно выполнить с помощью машины», - заявил Ярве.
Кроме того, многие могилы со всех сторон окружены другими могилами, поэтому добраться до них с ковшом экскаватора невозможно. Могилы там копают лопатой, как это делалось во все времена. Зимой, когда земля промерзает, это также означает, что на кладбищах разводят костры в угольных бочках, чтобы позволить замерзшему слою почвы оттаять.