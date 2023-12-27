Во время праздников увеличилось количество случаев домашнего насилия

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Тийк рассказал Postimees, что рождественские каникулы были для полиции насыщенными, но, к счастью, серьезных инцидентов произошло не так много. «Больше всего поступало сообщений о насилии, в том числе о домашнем», - сказал Андрес Тийк. Во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому риск того, что недопонимание разрешится насилием – увеличивается в разы. «Недоразумения, которые, как правило, решались физически, возникали как в семейном кругу, между соседями, так и на улице. Почти во всех случаях хотя бы один из участников был в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Тийк.